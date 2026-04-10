[헤럴드경제=문영규 기자] 젊은 층의 출산 기피 현상이 심화하면서 미국의 출산율이 사상 최저치를 기록했다.

미국 질병통제예방센터(CDC) 산하 국립보건통계센터(NCHS)에 따르면 지난해 출산율(여성 인구 1천명당 출생아 수)이 53.1명으로 집계됐다고 현지 일간 뉴욕타임스(NYT), 워싱턴포스트 등이 9일(현지시간) 전했다.

이는 지난 2024년(53.8명)보다 0.7명 줄어든 수치로 관련 통계를 집계한 이래 가장 적었다.

지난해 전체 출생아 수는 360만6400명으로 전년보다 1% 줄어들었다.

합계 출산율(한 여성이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수) 역시 역대 최저치를 기록했다. 지난해 미국의 합계 출산율은 1.57명으로 추산됐다. 인구가 줄어들지 않고 유지되기 위한 최소 수치는 2.1명이다.

연령별로 보면 10대 출산율이 급격히 감소했다. 15∼19세 여성 1000명 당 출생아 수는 전년보다 7% 줄어든 11.7명이었다. 10대 출산율은 1991년 최고치를 찍었지만 현재는 81% 급감한 상태다.

공공보건 교육 강화, 피임법 확대, 10대들의 성관계 감소 등이 복합적으로 작용한 것을 원인으로 전문가들은 보고 있다.

20대 출산율도 하락했다.

다만 30대와 40대 여성의 출산율은 오히려 상승했다. 특히 30∼34세 여성의 출산율은 전년 대비 3% 올랐다.

미국 출산율은 2007년 이후 줄곧 하락세를 이어오고 있다. 때문에 인구는 꾸준히 증가하고 있지만, 최근 이민자 감소, 낮은 출산율로 증가 속도는 점점 둔화되고 있다.

2007∼2019년 미국 출산율 하락의 37%는 흑인과 히스패닉, 백인 청소년들의 출산율 감소에서 비롯된 것이라고 NYT는 분석했다. 학사 학위가 없는 20∼24세 백인 여성도 출산율 감소에 큰 영향을 끼쳤다는 분석을 내놓았다.

NYT는 “인구학적 미스터리”라며 “전문가들은 처음에는 급격한 경기침체 때문이라고 봤지만, 출산율 하락세가 이어지고 있어 원인을 찾고 있다”고 전했다.

마사 베일리 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 이코노미스트는 “(여성들이) 어머니가 되는 것을 포기한 것이 아니라 단지 미루고 있는 것”이라고 설명했다.