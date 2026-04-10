김은경 신복위원장 일일 금융강사 3개월 이상 연체시 이자·원금일부 탕감 ‘장병내일준비적금’ 2310만원 목돈 마련

“군인이시죠? 특별 저금리로 대출해 드립니다.”

대출이 필요한 군인이라면 ‘혹’하기 쉬운 말이지만, 이는 군인을 노리는 대표적인 ‘저금리 대출 유도형’ 금융사기다. 낮은 금리의 정부 지원 대출이 가능한 것처럼 유인한 뒤, 심사를 빌미로 악성 앱 설치나 신분증·통장 사본 등 개인정보를 요구하는 수법이다.

악성 앱이 설치되면 휴대폰은 원격 조종되고 개인정보는 고스란히 유출된다. 최근에는 부대 물품 결제를 핑계로 간부를 사칭하는 지시형 사기나 군 인증을 빙자한 수법까지 기승을 부리고 있다.

금융사기가 군부대까지 침투하자 김은경 신용회복위원장이 직접 일일 강사로 나섰다. 지난 7일 경기 화성시 남양지역의 한 공군 부대를 찾은 김 위원장은 장병 80여명을 대상으로 1시간 30분 동안 열띤 강연을 펼쳤다.

김 위원장은 “병사 월급 인상에 맞춰 금융 지식도 필수적으로 갖춰야 하는 상황”이라며 “사회초년생인 군인이 명확한 자금 운용 계획 없이 불법 도박이나 고금리 대출의 유혹에 빠지면 전역 후 신용 상태에 치명적인 오점을 남길 수 있다”고 우려했다. 이어 “올바른 신용·자산 관리 습관 형성이 무엇보다 시급해 직접 현장을 찾았다”고 강조했다.

강연에서는 군인 타깃 사기 대처법과 함께 빚더미에 앉은 장병을 위한 채무조정 혜택이 상세히 소개됐다. 3개월 이상 연체한 군 복무자는 이자 감면과 원금 일부 탕감 혜택을 받을 수 있다. 복무 기간과 전역 후 최장 2년까지 상환을 유예해주며, 최대 10년 분할 상환을 돕는다. 신청비 5만원도 면제돼 사실상 무료 지원이다. 김 위원장은 “연이율 60%를 초과하는 불법 대출은 원리금 모두 법적으로 무효인 만큼, 신복위에 신고해 추심 중단과 법률 지원을 원스톱으로 받아야 한다”고 당부했다.

목돈 마련을 위한 ‘꿀팁’도 공개됐다. 김 위원장은 “장병내일준비적금에 월 최대 55만원을 넣으면 정부 지원금이 1대 1로 매칭돼, 21개월 복무 후엔 이자를 합쳐 약 2310만원의 자금을 손에 쥐고 전역하게 된다”고 설명했다. 오는 6월 출시 예정인 ‘청년미래적금’ 역시 3년 납입 시 2000만원 이상의 자산 형성이 가능해 장병들의 높은 관심을 끌었다.

올해 기준 병사 월급은 이병 75만원에서 병장 150만원 수준이다. 강연 도중 한 이병이 “월급 75만원 전액을 적금에 넣고 있다”고 말하자, 김 위원장은 “정말 훌륭한 청년”이라며 박수를 유도해 분위기를 띄우기도 했다.

신용점수 관리 비결도 공유됐다. 김 위원장은 “연체는 단 하루만 발생해도 신용도에 타격을 준다”며 “체크카드를 꾸준히 쓰고 공공요금 납부 실적을 쌓아 가점을 받게 되면 나중에 1금융권 대출 시 우대 금리 혜택으로 돌아온다”고 조언했다.

강연에 참석한 한 장병은 “통신비나 수도세 납부 같은 일상 활동도 모두 ‘신용’이 필요한 거래라는 점을 새롭게 알게 됐다”며 “막연했던 신용 관리의 중요성을 실감한 유익한 시간이었다”고 소감을 전했다. 화성=정호원 기자