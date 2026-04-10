SCB 검증 거쳐 하반기부터 개인상업자 대출 심사 적용

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 금융당국의 ‘소상공인 특화 신용평가모형(SCB)’ 시범운영에 참여한다고 10일 밝혔다.

SCB는 소상공인의 매출, 업종, 상권, 사업 역량 등 비금융 정보를 함께 반영해 미래 성장 가능성을 평가하는 소상공인 특화 신용평가체계를 말한다. 금융당국은 지난 9일 ‘신용평가체계 개편 태스크포스 3차 회의’를 열고 SCB 모형 개발 완료에 따라 금융권의 시범운영 참여를 요청한 바 있다.

우리은행은 상반기 중 SCB 도입을 위한 검증과 우대 수준 산정을 거친 뒤, 하반기부터 개인사업자 신규대출 심사에 시범 적용할 계획이다.

성장성이 우수한 것으로 평가된 소상공인에게는 대출 한도 확대 및 금리 우대 등 맞춤형 금융지원을 제공할 예정이다. 지원 규모는 약 3000억원 수준으로 책정했다.

김지일 우리은행 리스크관리그룹 부행장은 “그동안 일부 소상공인 고객은 금융 정보가 부족하다는 이유로 실제 사업 역량과 성장 가능성을 충분히 평가받기 어려운 측면이 있었다”며 “소상공인의 특성과 미래 성장성을 반영한 보다 정교한 심사체계를 바탕으로 포용금융 실천과 실질적인 금융지원을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.