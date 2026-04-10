예상 절세액·만기·납입 한도까지 통합 제공…투자자 편의성 강화

[헤럴드경제=송하준 기자] 대신증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘크레온’과 ‘사이보스’ 내 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 화면을 개편해 개인 투자자의 절세 투자 편의성 강화에 나섰다.

10일 대신증권에 따르면 이번 개편은 ISA에 대한 정보 접근성을 높이고 가입부터 관리, 만기까지 전 과정을 직관적으로 확인할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

ISA는 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 운용하면서 세제 혜택을 받을 수 있는 대표적인 절세 상품이다. 다만 구조가 복잡해 투자자 활용도가 제한적이라는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

새로 개편된 화면에서는 ISA 상품에 대한 상세 설명과 함께 투자자가 가장 궁금해하는 절세 효과를 한 눈에 확인할 수 있다. 특히 보유 계좌를 기준으로 예상 절세 금액과 해지 시 발생 가능한 세금을 구체적으로 안내한다.

또, 세제 혜택을 받기 위해 필요한 의무 가입 기간과 만기일 정보를 제공하고, 만기 도래 시 연장 가능 여부와 신청 시기를 안내하는 기능도 추가했다. 이를 통해 투자자가 적절한 시점에 만기 연장을 진행해 절세 효과를 이어갈 수 있도록 했다.

투자자가 추가 납입 가능 금액과 출금 가능 금액을 실시간 확인할 수 있도록 하는 등 자금 관리 기능도 강화했다.

이번 개편은 개인 투자자의 ‘절세 중심 투자’를 지원하는 데 초점을 맞췄다. 대신증권은 사용자 경험 개선을 통해 투자자가 스스로 절세 전략을 수립할 수 있도록 돕는다는 방침이다.

지창성 대신증권 IT솔루션부장은 “투자자들이 ISA 혜택을 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 사용자 중심으로 화면을 개편했다”며 “앞으로도 투자 편의성과 절세 효율을 동시에 높일 수 있는 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.