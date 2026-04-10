빌드블록과 고객에 부동산 자문 서비스 양사 고객 네트워크 공유 시너지 창출

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권이 미국 부동산 투자 플랫폼 기업 ‘빌드블록’과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 고액 자산가 고객을 위한 투자 자문 서비스를 강화한다.

하나증권은 빌드블록과 ‘글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약을 통해 하나증권은 패밀리오피스 및 고액자산가 고객에게 미국 부동산 투자 정보, 투자 자문 서비스 등을 제공한다.

주요 협약 내용은 ▷미국 부동산 투자 원스톱 솔루션 제공 ▷해외 부동산 투자정보 공유 및 자문 서비스 강화 ▷글로벌 자산관리 서비스 고도화 ▷양사 고객 네트워크 공유를 통한 시너지 창출 및 자산 증대 등이다.

빌드블록은 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 부동산 전문 기업이다. 특히 하나금융그룹(하나벤처스, 하나증권 등)이 주요 주주로 참여하고 있다. 올해 1분기 기준 미국 내 약 7500억원 규모의 자산 관리(AUM)를 수행 중이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 “빌드블록의 현지 전문성과 하나증권의 자산관리 역량을 결합해 글로벌 투자 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.