‘2026 웰스토리 푸드페스타’서 본선 개최 세미파이널 2팀 본선으로, 제스티살룬 우승 “한국 스타일 버거로 해외 시장 도전 첫걸음”

[헤럴드경제=강승연 기자] “이쪽 패티가 맛있어 보이는데요.” “저는 번(버거빵)이 더 궁금해요.”

삼성웰스토리가 8번째 B2B(기업간거래) 식음박람회 ‘2026 웰스토리 푸드페스타’를 개최한 지난 9일, 서울 양재동 aT센터에는 ‘2026 코리아버거챔피언십(KBC)’ 세미파이널이 한창이었다. 수제버거 전문 브랜드 멜팅소울이 주관하고 삼성웰스토리가 후원하는 행사로, 삼성웰스토리 식음박람회에서 열린 건 이번이 처음이다.

행사장에선 르프리크·코지버거·무거버거·덤버거 4개 팀이 출전해 90분 안에 치킨버거 50개를 완성하는 미션을 수행 중이었다. 각 팀은 분주하게 치킨 패티를 튀기고 번을 구웠다. 100명의 시민 심사단은 조리 현장을 진지하게 둘러봤다. 곧이어 4분의 1로 나뉜 심사용 버거가 차례로 나오자 신중하게 맛을 봤다. 서로 맛과 조리 방식에 대한 의견을 나누기도 했다.

안성에서 수제버거 전문점 ‘세컨드코너’를 운영한다는 이선호 씨도 심사단 중 한 명이었다. 이 씨는 “예전에 버거 대회에 참여한 적이 있었는데, 다른 분들은 어떻게 하는지 궁금해서 왔다”며 “특히 르프리크 버거는 산미와 매콤한 맛·단맛·번의 고소한 맛을 조화롭게 담았다”고 평가했다.

세미파이널에서 심사단의 선택을 받은 곳은 르프리크와 무거버거였다. 두 팀은 오후에 열린 본선, 그랜드 파이널에 참여할 기회를 거머쥐었다. 본선에서는 이 둘과 예선에서 직행한 6개 팀이 진검승부를 펼쳤다. 주제는 ‘코리안 플레이버(Korean Flavor)’. 글로벌 음식인 버거에 한국의 맛을 담아내는 도전이었다. 심사위원으로는 이원일·김태우·옥동식 셰프, 유튜브 정육왕 등 내로라하는 전문가들이 나섰다.

최종 1위를 차지한 주인공은 예선 4위였던 제스티살룬. 르프리크와 무거버거는 2·3위에 올랐다. 우승팀에는 1000만원의 상금과 세계 최대 규모 버거 대회인 ‘월드푸드챔피언십(WFC)’ 본선 출전 자격이 주어진다. ‘일본버거챔피언십(JBC)’ 참가 기회와 미국·일본 진출을 위한 3000만원 상당의 비용도 제공된다.

현장에서 만난 이강권 삼성웰스토리 부사장은 “한국 스타일의 버거로 글로벌 시장에 도전하는 게 의미있을 것이라고 생각했다”고 밝혔다. 삼성웰스토리는 지난달 임직원들이 직접 집필한 푸드디깅북 ‘버거 원정대’를 출간할 정도로 버거 시장에 관심을 갖고 있다. 르프리크와는 지난해 구내식당에 과거 한정판 버거를 선보이는 컬래버를 진행했다.

멜팅소울 공동 창립자이자 이날 심사위원으로 활동한 이원일 셰프는 “예전에 WFC에 참가한 이후 이런 행사가 한국에도 있었으면 좋겠다고 생각했는데, 좋은 제안을 받아 참여하게 됐다”며 “버거 시장 발전에 도움이 될 옥석을 가리는 자리가 됐다”고 소감을 전했다.

한편 삼성웰스토리의 이번 식음박람회는 사전 관람 등록자가 전년 대비 30% 이상 증가할 정도로 업계의 큰 관심을 받았다. 역대 최대 규모인 100여곳의 우수 식자재 공급 협력사가 참여해 4000종의 B2B 상품을 소개했다. AI(인공지능)·로봇 기반의 ‘스마트 키친 솔루션’을 현장에 구현해 급식 운영 전 과정에 푸드테크를 접목한 30종의 자동화 장비를 선보였다.