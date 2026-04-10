저소득 가구, 취약계층 대상 에어컨 청소와 점검 지원하는 ‘온택트 하우스’ 사업 추진 HDC랩스가 사업비 1000만 원과 도어락 171개 후원하고 서초돌봄복지재단이 협력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 9일 서초구청 5층 구청장실에서 HDC랩스(대표 이준형)와 저소득 가구 대상 주거환경 개선 추진을 위한 ‘온(溫)택트 하우스’ 업무협약을 체결했다.

온택트 하우스는 주거 취약계층을 위한 생활밀착형 주거환경 개선 사업으로 HDC랩스가 후원하고 서초돌봄복지재단이 함께 협력해 저소득 가구와 취약계층의 에어컨 청소를 포함한 점검과 실질적인 생활환경 개선을 지원하는 사업이다. 여름철 폭염에 취약한 저소득 가구를 중심으로 냉방기를 개선해 건강하고 안전한 주거환경을 조성하는 데 기여하고 있다.

이날 협약식에는 전성수 서초구청장, 이준형 HDC랩스 대표와 박준기 서초복지돌봄재단 대표를 비롯한 사업 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 HDC랩스는 올해 4월부터 온택트 하우스 사업 추진을 위한 사업비 1000만 원과 저소득 가구를 위한 도어락 171개를 함께 후원, 서초돌봄복지재단에서는 사업 진행을 맡는다. 도어락은 복지시설을 통해 지역 내 저소득 가구에 전달될 예정으로 주거의 안전성과 편의성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대된다.

HDC랩스는 주거 취약계층을 위해 2023년 ‘서일행복나눔바자회’를 통한 도어락 30개 후원을 시작으로 지난해까지 총 6300여만 원에 해당하는 성금과 성품을 지원한 바 있다.

특히 이번 협약을 계기로 서초복지돌봄재단의 ‘1호 사회공헌 기업’이 되어 민관협력을 기반으로 한 사회공헌 사업의 첫걸음을 함께하게 됐고, 임직원 봉사활동에도 적극 참여하는 등 단순한 재정 후원을 넘어 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 실천한다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “올해도 주거 취약계층의 주거환경 개선에 꾸준한 지원을 아끼지 않는 HDC랩스에 깊은 감사의 말씀을 전한다”며 “앞으로도 민관협력을 통해 주거 취약계층의 건강과 일상의 안정을 함께 지키고 삶의 질을 높일 수 있는 생활밀착형 복지사업을 확대해 나가겠다“고 말했다.