지난해 대비 방문객 19% 증가…개막 퍼레이드, 블랙이글스 축하비행 등 눈길 운영시간 연장으로 야간에도 운영…퇴근 직장인들도 밤 벚꽃 즐겨 안전하고 쾌적한 축제 위한 인파관리, 노점 정비, 청소 대책 빛나 안양천, 신길6동 봄꽃축제도 많은 주민의 참여로 성황리에 마무리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구는 지난 3일부터 7일까지 열린 ‘여의도 봄꽃축제’가 지난해 대비 19% 증가한 누적 방문객 360만 명을 기록하며 성공적으로 막을 내렸다고 밝혔다.

올해는 축제 기간과 벚꽃 만개 시점이 정확히 맞물리며, 첫날부터 국내외 관광객들로 인산인해를 이뤘다. ‘봄의 정원, 모두 함께’라는 주제에 맞춰 조성된 네 가지 테마 정원(봄꽃·휴식·예술·미식)은 방문객들에게 각기 다른 즐거움을 선사했다.

특히, 축제 첫날의 화려한 퍼레이드와 주말 여의도 상공을 멋지게 가른 공군 특수비행팀 블랙이글스의 축하 비행은 현장을 찾은 방문객의 눈길을 사로잡았다.

또 이번 축제는 운영 시간을 밤 9시 30분까지 연장해 퇴근 직장인들도 밤 벚꽃 아래서 야간 DJ 파티와 영화를 즐기면서 축제를 만끽할 수 있었다.

축제에는 지역 상인들과 함께 만든 따뜻한 상생도 빛났다. 지역 내 청년 기업과 영등포 전통시장 등 지역 단체들이 축제의 카페존 운영에 참여해 방문객에게 다양한 먹거리를 제공, ‘문화도시 영등포 쇼룸’을 통해 지역 작가들이 영등포만의 매력을 널리 알리는 계기가 되었다.

360만 명의 대규모 방문객이 행사장을 찾았음에도 이번 축제는 유관기관과의 긴밀한 협조 체제와 철저한 현장 관리를 통해 단 한 건의 안전사고 없이 무사히 마무리됐다.

구는 실시간 인파 분석 시스템과 지능형 CCTV 등 첨단 기술을 동원해 사고 예방에 만전을 기하고, 불법 노점 단속과 청소 순찰로 쾌적한 환경을 유지했다.

또 카페존에서 판매하는 음식은 친환경 다회용기를 사용해 환경 부담을 줄였다.

지난 4일 영등포 여의도 봄꽃축제 외에도 지역 곳곳에서 봄꽃축제가 열렸다. 안양천, 신길6동 봄꽃축제에는 많은 지역주민과 상춘객들이 다녀가며 축제가 성황리에 마무리 됐다.

영등포구 문화예술과장은 “개화 시기가 잘 맞아떨어져 많은 상춘객이 여의도의 봄꽃축제를 제대로 즐길 수 있었다”며 “앞으로도 누구나 안심하고 즐길 수 있는 더욱 풍성한 행사를 준비하겠다”고 전했다.