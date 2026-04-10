공습 격화에 레바논, 이스라엘에 직접 협상 요청 레바논 내 헤즈볼라 고립시키고, 무력화 하려는 전략 레바논 고위 당국자 “美-이란 휴전과 동일한 모델”

[헤럴드경제=도현정 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 친(親)이란 세력인 레바논 내 무장정파 헤즈볼라의 무장해제를 위해 레바논 정부와 협상을 시작하겠다고 9일(현지시간) 밝혔다.

네타냐후 총리는 성명을 통해 “레바논 측에서 이스라엘과의 직접 협상을 개시해달라는 거듭된 요청이 있었다”며 “이에 따라 어제 내각에 가능한 한 빨리 레바논과의 직접 협상을 시작하라고 지시했다”고 전했다. 그는 “레바논 정부와 회담은 헤즈볼라의 무장해제와 이스라엘-레바논 사이의 평화적 관계 수립에 초점을 맞출 것”이라고 말했다.

미국과 이란의 휴전 직후에도 이스라엘의 대대적인 공습이 계속되자 나와프 살람 레바논 총리는 베이루트 내 모든 무기 소유권을 국가가 독점하겠다고 발표하기도 했다. 레바논 내 무장세력인 헤즈볼라가 무장을 할 수 없도록 하겠다는 뜻이다. 이에 네타냐후 총리는 “베이루트(레바논 수도)를 비무장화하겠다는 레바논 총리의 요구를 높이 평가한다”고 언급했다.

레바논의 한 고위 당국자는 로이터 통신에 “레바논 정부는 지난 24시간 동안 이스라엘과 대화를 가능하게 할 임시 휴전을 끌어내기 위해 외교적 역량을 집중해왔다”며 레바논 정부가 이스라엘과 협상을 지속적으로 타진했다고 전했다. 해당 당국자는 이스라엘과의 협상은 “파키스탄의 중재로 성사된 미국과 이란 사이의 취약한 휴전 합의와 별개”라면서 “동일한 모델이 될 것”이라고 설명했다. 양측의 협상은 우선 휴전 기간을 둔 뒤, 구체적인 협상을 시작하는 형태가 될 것으로 예상된다.

이 당국자는 이어 “아직 협상의 날짜나 장소는 확정되지 않았다”며 “중재자와 합의 이행을 담보할 보증인으로서 미국이 필요하다”고 말했다.

그동안 레바논과 이스라엘은 공식적인 외교 관계가 없어, 주로 미국이나 유엔 등 제3자를 통한 간접 접촉만 해왔다. 이번에 이스라엘이 레바논 정부와 직접 협상을 시작하겠다는 것은 레바논 정부를 공식 인정하면서, 이스라엘의 최대 안보 위협인 레바논 내 무장정파 헤즈볼라를 무력화하겠다는 뜻으로 볼 수 있다.

이스라엘이 헤즈볼라를 배제하고 레바논 정부와 직접 대화하면서 헤즈볼라를 레바논에서 고립시키려는 의도도 담겨 있는 것으로 풀이된다.

헤즈볼라는 중동 내 이란의 대리세력으로 이스라엘과 무력충돌을 빚는 등 역내 긴장을 높여왔다. 그러나 레바논 내에서는 여전히 강력한 군사력과 정치력을 유지해왔다. 헤즈볼라가 이번 협상과 정부의 무장 해제 방침에 강하게 반발할 가능성이 높아, 향후 이스라엘과 레바논 정부 간 실효성 있는 협상이 이뤄질지는 확실치 않다.