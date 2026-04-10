[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회가 2025회계연도 결산검사를 본격화하며 도 재정 전반에 대한 점검에 나섰다.

경북도의회가 위촉한 결산검사위원들은 지난 2일부터 8일까지 경북교육청 결산검사를 마무리하고 9일부터 경북도를 대상으로 한 결산검사에 착수했다.

이번 결산검사에는 도의원 3명(교육위원회 박채아·농수산위원회 최병근·문화환경위원회 박규탁)을 비롯해 공인회계사 2명, 세무사 2명 등 총 10명의 전문가가 참여했다.

대표위원으로 선출된 박채아 도의원은 세무사 출신으로 재정·회계 분야 전문성을 바탕으로 검사 신뢰도를 높일 것으로 기대된다.

경북도가 제출한 결산서에 따르면 2025년도 세입 결산액은 전년도보다 2조 3898억원 증가한 16조 6220억 원으로 집계됐다.

세출 결산액은 15조 9700억원으로 전년 대비 2조 6560억원 늘었으며 사회복지 분야가 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다.

결산검사위원들은 예산의 목적 외 사용 여부와 불용액 발생 현황, 기금 운영 실태 등을 중점적으로 점검할 예정이다.

특히 서류심사와 현지확인을 병행해 실제 현장에서 예산이 성과로 이어졌는지 면밀히 확인할 계획이다.

박채아 대표위원은 “도민의 소중한 세금이 낭비되지 않고 목적에 맞게 사용되었는지를 면밀히 검증하겠다”며 “결산검사를 통해 경북 재정운영의 투명성과 효율성을 높이겠다”고 말했다.