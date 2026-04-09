삼각산금암미술관서 4월 14일부터 6월 14일까지 은평 공예 공모전 ‘K-전통미의 재발견’ 분야 선정 작가 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 14일부터 6월 14일까지 삼각산금암미술관에서 2026년 은평 공예 공모전 선정 작가 전시 ‘머묾’을 개최한다.

은평 공예 공모전은 올해로 3회째를 맞았으며, 전년 대비 지원자가 3배 이상 증가하는 등 높은 관심 속에 진행됐다. 이번 전시는 공모전의 ‘K-전통미의 재발견’ 분야에 선정된 작가들의 작품을 소개하는 자리다.

전시 제목 ‘머묾’은 한지, 나무, 흙 등 재료가 작가의 손길을 거쳐 한옥 공간에 자리 잡는 과정을 의미한다. 관람객은 작품을 통해 재료 속에 담긴 시간과 빛, 소리 등 다양한 감각을 경험할 수 있다.

이번 전시에는 한지 공예 작가 수소, 목공예 작가 장준호, 도자 공예 작가 정준영이 참여했으며, 이들은 한지, 나무, 흙 등의 재료를 바탕으로 각기 다른 방식의 작업을 선보인다.

수소 작가는 한지에 섬세한 구멍을 뚫어 빛과 공기가 스며드는 여백의 미를 표현하고, 장준호 작가는 소리와 구조를 결합한 목공예 작업을 선보인다. 정준영 작가는 흙과 불의 순환을 바탕으로 공간을 은은하게 밝히는 도자 호롱을 전시한다.

김미경 은평구청장은 “은평의 자연과 한옥의 분위기 속에서 공예의 매력을 느껴보길 바란다”고 말했다.

전시는 무료로 관람할 수 있으며, 자세한 사항은 은평역사한옥박물관 누리집 또는 전시기획팀으로 문의하면 된다.