2022년 침수 피해 원인 정밀 분석…우선순위에 따라 52개소 순차적 정비중 대동초 주변 및 성락주유소 교차로 하수관로 병목현상 해소… 빗물 빠르게 처리 대림우리시장 일대 하수관로 확장 추진… 고질적인 침수 피해 문제 해결 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 여름철 극한호우에 대비해 하수관로 정비사업에 본격적으로 나선다.

구는 구조적 결함이 있는 하수관로를 파악하고 침수 원인을 사전에 제거해 ‘침수 피해 제로’를 실현한다는 계획이다.

이 사업은 지난 2022년 8월 영등포구 일대에 쏟아진 시간당 111㎜의 극한호우로 인해 대동초, 성락주유소 및 대림우리시장 주변이 대규모 침수 피해를 입은 데 따른 후속 조치다.

구는 당시의 침수 피해 원인을 종합적으로 분석하기 위해 2023년 1월에 ‘영등포구 침수 원인분석 및 대책수립 용역’에 착수, 지역 내 52개 하수관로의 정비 우선순위를 선정하는 등 침수 피해 예방을 위한 종합 계획을 수립했다.

용역 결과에 따른 하수관로 정비 사업은 순차적으로 진행되고 있다. 52개소 중 1순위 지역인 경인로77길 일대를 대상으로 지난 2024년 12월에 정비 공사를 완료했다. 2·3순위 사업인 ‘대동초 및 성락주유소 사각형거 구조개선공사’는 현재 착공을 위한 안전 관리 계획 수립을 수립하고 오는 5월 본격적인 공사에 돌입할 계획이다.

이번 공사가 끝나면 물길이 갑자기 좁아지던 하수관로의 병목 지점이 사라지고 전체적인 배수 용량이 커진다.

특히 도로 아래에 박스 형태의 커다란 하수도인 ‘사각형거’를 설치해 빗물 수용 공간을 충분히 확보, 여러 하수관이 모이는 지점에는 물길을 매끄럽게 이어주는 ‘접합정’을 새로 만들어 배수 흐름을 원활하게 개선한다. 이를 통해 폭우가 쏟아져도 빗물을 더 많이, 더 빠르게 처리할 수 있어 침수 피해를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

아울러, ‘대림우리시장 일대 하수관로 정비공사’도 올해 하반기 중 시행한다. 기존 하수관의 크기를 확장해 빗물 수용 능력을 늘려 시장 주변 상가와 저지대 주택가의 고질적인 침수문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

영등포구 치수과장은 “최근 기후변화로 집중호우가 잦아지는 만큼 하수관로의 구조적 결함을 해소하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “종합정비계획을 차질 없이 추진하여 침수 걱정 없는 안전한 영등포를 만들어 가겠다”고 전했다.