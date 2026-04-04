신현대9차 109㎡ 70억 신고가 빅히트 소속 BTS 작곡가 매입

[헤럴드경제=홍승희 기자] 유명 보이그룹 방탄소년단(BTS)과 투모로우바이투게더(TXT)의 프로듀서로 알려진 작곡가 슬로우래빗(본명 권도형)이 서울 강남구 압구정동의 현대아파트 한 세대를 70억원에 매입했다. 등기부등본상 근저당권이 설정돼 있지 않아 금융권 대출 없이 전액 현금 매입한 것으로 추정된다.

3일 법원 등기부등본에 따르면 권도형은 지난 1월 신현대9차 102동의 109㎡ 한 매물을 70억원에 매수하는 계약을 체결했다. 이후 지난 3월 26일 잔금을 치르고 소유권 이전을 완료했다. 이 거래는 해당 평수 신고가로 직전 신고가는 지난해 10월 23일 체결된 69억5000만원이다.

신현대9차는 11차, 12차와 함께 압구정아파트지구특별계획구역2(압구정2구역)에 포함된 아파트로 압구정 재건축 중에서도 재건축 속도가 가장 빠르다. 지하 5층~지상 65층, 14개 동, 총2571세대 규모의 공동주택을 조성하게 되는 압구정 2구역은 공사비만 약 2조7489억원에 달할 예정이다.

재건축 사업이 가장 많이 진전된 만큼 최근 1년간 가격도 빠른 속도로 올랐다. 전용 108㎡의 경우 지난해 2~3월까지만 해도 49억원~50억원대에 거래됐지만 지난 1월 12일 70억원 신고가를 경신했다. 1년도 안 돼 20억원 이상 오른 것이다. 170㎡ 타입도 지난 2025년 2월 78억원에 거래된 반면 올해 1월 99억원 최고가를 경신해 1년도 안 돼 21억원이 상승했다.

하지만 최근에는 다주택자를 대상으로 양도소득세 중과 유예 종료가 예고되면서, 조합원 승계를 받을 수 있는 급매물이 출회되고 있는 상황이다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 신현대 9·11·12차 아파트의 이날 매물 수는 약 523건으로 약 한 달 전(433건) 대비해서 20.7% 급증했으며, 1년 전(176건)과 비교하면 3배 가까이 증가했다.

이는 세제 압박을 느낀 압구정 아파트 소유주들이 하나 둘 씩 급매를 시장에 내놓은 결과다. 압구정2구역 조합원 소식지에 담긴 설문조사 내용에 따르면 ‘압구정2구역을 포함해 보유하신 주택은 몇 채입니까’라는 질문에 1주택자라고 답한 이는 1296명으로 전체의 81.2%인 것으로 집계됐다. 그외 약 13.8%가 2주택 이상을 소유하고 있는것이다.

이번 정부가 양도세뿐 아니라 ‘똘똘한 한 채’를 겨냥한 보유세 인상 등을 예고하면서 세제 부담을 느낀 소유주들이체급이 커진 압구정 재건축 아파트를 내놓고 있는 것으로 풀이된다. 슬로우래빗이 매입한 세대도 지난 2004년부터 차례로 증여·상속을 받은 한 1930년대생 고령 집주인이 오랜 기간 머물다 처분한 주택인 것으로 추정된다.

한편 프로듀서 권도형은 빅히트 뮤직 소속으로, BTS의 후속그룹 TXT의 메인 작곡가다. BTS 노래 ‘좋아요’를 작곡해 데뷔했고, 그후 아일릿의 ‘Magnetic’, 엔하이픈 ‘Fatal Trouble’ 외에 TXT의 ‘어느날 머리에서 뿔이 자랐다(CROWN)’ 등을 작곡했다.