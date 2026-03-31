[헤럴드경제=김성훈 기자] 대구의 도심 하천에 떠내려온 캐리어에서 시신으로 발견된 50대 여성을 살해한 범인은 20대 딸과 사위인 것으로 드러났다.

대구 북부경찰서는 3월 31일 20대 딸 A 씨와 20대 사위 B 씨를 긴급체포했다고 밝혔다.

이들은 A 씨의 모친인 50대 여성 C 씨를 살해하고, 시체를 캐리어에 담아 유기한 혐의를 받고 있다.

앞서 이날 오전 10시 30분께 대구 도심 하천인 신천의 잠수교(대구 북구 칠성동) 아래에 캐리어가 떠다닌다는 신고가 접수됐다. 경찰이 출동해 확인한 결과 캐리어에는 50대 여성의 시신이 있었다.

경찰은 시신에서 지문과 DNA 등을 채취해 시신의 신원을 C 씨로 확인했다.

경찰은 CCTV 등을 통해 C 씨의 마지막 행적을 추적하는 과정에서 A 씨와 B 씨의 범죄 혐의점을 발견했다. 이들이 지난 18일 잠수교 부근에서 시신을 유기하는 장면이 확인된 것.

이들은 경찰 조사 과정에서 범행을 시인한 것으로 전해졌다. 대구 중구 자신들의 주거지에서 캐리어에 C 씨의 시신을 담은 뒤 유기한 것으로 알려졌다.

다만 A 씨와 B 씨 모두 살해에 가담했는지 등은 확인되지 않았다.

경찰은 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 파악한 후 구속영장을 신청할 방침이다.