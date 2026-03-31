[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하)는 유관기관과 함께 ‘합동 산불 대응 모의훈련’을 실시했다고 31일 밝혔다.

지난 27일 현충원 내 서달산 일대에서 진행된 훈련에는 동작소방서, 동작경찰서, 국립서울현충원 등 과 자율방재단, 의용소방대 등 민간단체가 참여했다.

이번 훈련은 현충원 둘레길을 산불 발생지로 가정하고 ▷신고접수▷긴급 재난문자 발송 및 상황 판단 회의▷초동 진화▷현장 통합지원본부 설치·운영▷화재진압(완진)▷훈련 강평 순으로 진행됐다.

현장에는 소방차와 산불진화차량을 비롯해 등짐펌프, 삽, 갈퀴 등 다양한 진화 장비가 투입돼 실제 상황과 같은 환경에서 훈련이 이뤄졌다.

구는 지난 1월 산불방지 대책본부를 설치하고 오는 5월 15일까지 주말·휴일에도 비상근무를 유지할 계획이다.

산불감시 CCTV와 통합관제센터를 통해 24시간 감시체계를 구축하며, 화재 발생 시 신속하고 정확한 초기 대응으로 확산을 방지할 계획이다.

이를 위해 지상 36명, 보조 174명 등 총 210명의 산불진화대를 편성하고 재난 대응 단계에 따라 소방서·경찰서·군 등 유관기관과 협력한다.

순찰과 홍보활동도 강화하고 있다. 서달산·국사봉·까치산 등 주요 등산로를 중점 관리 구역으로 지정하고 산불 감시초소를 운영 중이다. 초소 근무자들은 주기적으로 순찰하며 불법 화기 사용을 단속하고 있다.또한 등산로 입구에 산불 예방 현수막을 게시하고, 산불조심 피켓 및 어깨띠 착용 캠페인을 실시하는 등 현장 중심의 홍보 활동도 지속적으로 추진할 예정이다.

박일하 동작구청장은 “건조한 날씨로 산불위험이 커지는 시기인 만큼 무엇보다 예방이 중요하다”며, “앞으로도 유관기관과 긴밀한 협력체계를 유지해 산불 대응 역량을 강화하고, 구민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.