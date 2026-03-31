[헤럴드경제=김성훈 기자] 대구의 도심 하천에서 시신이 캐리어에 담긴 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

3월 31일 경찰에 따르면, 이날 오전 10시 30분께 대구 도심 하천인 신천의 잠수교(대구 북구 칠성동) 아래에 캐리어가 떠다닌다는 신고가 접수됐다.

경찰이 출동해 확인한 결과 내부에 여성 시신이 들어있었다. 시신의 외관은 다소 변형된 상태였던 것으로 전해졌다.

경찰이 시신에서 지문과 DNA 등을 채취해 신원 확인 절차를 밟은 결과 변사자는 대구에 거주하고, 남편과 자녀가 있는 50대 여성 A 씨로 파악됐다.

A 씨는 지난해 한 차례 가출 신고가 접수된 적 있는데, 당시에는 무사히 발견되면서 해당 사건은 종결된 바 있다. 현재 가정폭력 여부는 확인되지 않았다.

경찰은 용의자 특정을 위해 캐리어가 발견된 장소 주변 CCTV를 확보해 분석하고 있다. 현재까지 분석한 영상에서는 캐리어가 떠내려오는 듯한 모습은 확인되나, 용의자로 추정할 만한 인물의 모습은 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 또 가족과 지인 등을 조사해 A 씨의 사망 전 행적과 관계성 범죄 피해 가능성 등을 밝힐 계획이다.

A 씨의 정확한 사인을 확인하기 위해 조만간 부검도 실시할 계획이다.

A 씨 시신에서 흉기 등을 이용한 타살 흔적은 발견되지 않았으나, 경찰은 통상적이지 않은 상황에서 변사체가 발견된 점 등을 고려해 숨진 여성이 독극물 등에 의해 살해됐을 가능성도 염두에 두고 있다.