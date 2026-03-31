서울미술관, 탄생 100주년 기념전 안병광 회장 컬렉션 포함 150여 점 RM이 재소환한 ‘대산루’ 2점도 전시

[헤럴드경제=김현경 기자] “명상하고 있는 그림 속 인물은 나, 그리고 우리 모두의 자화상이라고 생각하면 틀림이 없습니다.”

한적한 곳에서 가부좌를 튼 노인이 명상에 잠겨 있다. 세상의 시름에서 벗어나 자신만의 세계로 침잠한 노인의 평온한 얼굴은 보는 이에게도 고요한 순간을 선사한다.

한국 판화의 선구자인 김상유(1926~2002) 작가의 탄생 100주년을 기념해 그의 일생과 예술 세계를 조망하는 회고전 ‘쉽게 닳지 않는 사람’이 4월 1일~8월 17일 서울미술관에서 열린다. 800평 규모의 전시실에서 지금까지 공개되지 않았던 작품을 비롯해 150여 점의 판화, 회화를 선보이는 역대급 전시다.

김상유는 반세기가 넘는 시간 동안 동판화, 목판화, 유화 등 다양한 매체를 넘나들며 자신만의 예술 세계를 구축했다. 평생 외부 자극을 차단하고, 자기만의 리듬으로 작업하며 명상과 침잠을 화면으로 옮겼다.

전시 제목 ‘쉽게 닳지 않는 사람’처럼 그는 평생 손에서 도구를 놓지 않고 예술혼을 불태웠다. 한국 최초로 동판화를 개척했고, 국수 기계를 개조해 프레스를 만들어 판화를 제작했다. 이후 목판화와 유화로 영역을 확장하며 독자적인 조형 언어를 구축했다.

1970년 제1회 서울국제판화비엔날레 대상을 받은 이후, 아르헨티나, 이탈리아, 일본 등 국제 무대에서 활동하며 명성을 얻었지만, 그는 세속적 화려함보다 작업실의 고요함을 택했다. 녹내장으로 실명의 위기를 겪고, 어깨 통증에 시달리면서도 할 수 있는 방식으로 작업을 이어나갔다.

이번 전시는 총 6장으로, 김상유의 작품 세계를 초기, 중기, 후기로 나눠 연대기 순으로 선보인다. 작품과 함께 예술 도구, 유품, 전시 도록, 생전 신문 기사 등을 소개해 그의 삶과 예술 세계를 입체적으로 이해할 수 있도록 했다.

그동안 일반에 공개되지 않았던 작가와 후견인들의 비하인드 스토리도 공개된다. 미술 애호가이자 컬렉터인 김용원 도서출판 삶과 꿈 회장, 이우복 전 대우그룹 회장, 박주환 동산방화랑 설립자는 작가의 작품 활동을 가까이서 지켜보며 격려와 재정적 지원을 아끼지 않았다.

김용원 회장은 작가에 대해 “30년 넘게 이어온 인연 중 김상유 선생은 나를 늘 김형(兄)이라 부르며 단 한 번도 흐트러진 모습을 보인 적이 없다. 그의 작업이 단순해 보일지라도 무엇 하나 쉽게 한 것이 없다”며 “참 겸손했고 끝없이 노력하는 진지한 사람”이라고 설명했다.

이번 대규모 회고전이 가능했던 것은 서울미술관 설립자인 안병광 유니온약품 그룹 회장의 ‘김상유 사랑’ 덕분이다. 2002년 갤러리현대에서 열린 ‘김상유전’에서 작가에게 매료된 그는 당시 전시된 유화 작품 대부분을 구매했다. 이후 꾸준한 수집으로 100여 점에 이르는 컬렉션을 구축했고, 작가가 생전 남긴 300여 점의 작품 중 주요 작품 상당수를 소장하게 됐다.

안 회장은 “2002년 전시를 보는데 씁쓸하고 외로웠다”며 “김상유 선생님을 세상에 빛나게 해보고 싶다는 생각에 작품을 몽땅 샀다”고 말했다.

김상유의 작품은 한때 높은 시장 가치를 인정받았지만, 이후 관심에서 멀어졌다. 그러다 2022년 그룹 방탄소년단(BTS)의 RM이 직접 구매한 작품 ‘대산루’를 자신의 소셜미디어(SNS)에 공개하면서 다시금 주목받았다. 이번 전시에서는 김상유의 ‘대산루’ 시리즈 중 2점도 출품돼 절제된 미감과 단정한 조형 언어를 선보인다.

자극으로 가득한 시대에 김상유의 작품은 관람객들에게 ‘무해한 힘’을 전달한다.

작가의 차녀인 김삼봉 김상유미술문화재단 이사장은 “아버지는 혼자 하는 즐거움을 알고 계셨던 분, 매일 같이 자기 수양을 위해 깊은 명상을 즐기신 분, 마음속 풍요를 많은 분들과 함께 나누고 싶어 하셨던 분”이라며 “무해한 사람, 쉽게 닳지 않는 사람으로 기억해 주셨으면 좋겠다”고 말했다.