사진=롯데월드 제공
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[헤럴드경제=임세준 기자] 롯데월드 어드벤처가 31일 다양한 콘셉트로 사진 촬영이 가능한 복합 포토부스 매장인 ‘포토 스트리트’를 오픈했다.

이번에 새롭게 오픈한 ‘포토 스트리트’에는 콘셉트형 포토부스 스튜디오를 전문적으로 운영 중인 총 3개 브랜드(포토오브제, BYTP, 인생네컷)가 참여한 총 17개의 다양한 콘셉트 포토부스를 만나볼 수 있다.

사진=롯데월드 제공
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jun@heraldcorp.com