[헤럴드경제=임세준 기자] 롯데월드 어드벤처가 31일 다양한 콘셉트로 사진 촬영이 가능한 복합 포토부스 매장인 ‘포토 스트리트’를 오픈했다.
이번에 새롭게 오픈한 ‘포토 스트리트’에는 콘셉트형 포토부스 스튜디오를 전문적으로 운영 중인 총 3개 브랜드(포토오브제, BYTP, 인생네컷)가 참여한 총 17개의 다양한 콘셉트 포토부스를 만나볼 수 있다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-03-31 16:25:48
[헤럴드경제=임세준 기자] 롯데월드 어드벤처가 31일 다양한 콘셉트로 사진 촬영이 가능한 복합 포토부스 매장인 ‘포토 스트리트’를 오픈했다.
이번에 새롭게 오픈한 ‘포토 스트리트’에는 콘셉트형 포토부스 스튜디오를 전문적으로 운영 중인 총 3개 브랜드(포토오브제, BYTP, 인생네컷)가 참여한 총 17개의 다양한 콘셉트 포토부스를 만나볼 수 있다.
코스피, 5000선 겨우 지켰다…‘17만전자’ 붕괴·‘80만닉스’도 위태 [투자360]
미국과 이란과의 전쟁이 장기화하는 가운데, 코스피 ‘불장’의 원동력인 메모리 가격 상승세가 멈출 수 있다는 우려까지 고개를 들며 한국 증시 전반이 흔들리는 모양새로 31일 코스피는 전장보다 224.84포인트(4.26%) 내린 5052.46에 장을 마치며 지난 26일 이후 4거래일 연속 하락세를 나타냈다.
단독 [단독]내달 6일부터 공공부문 차량 2부제 시행 검토…24년 만에 부활
[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 내달 6일 0시부터 공공부문 차량 2부제(홀짝제)를 의무 시행할 방침이다. 차량 2부제가 시행되면 2002년 한일월드컵 당시 서울 등에서 시행된 이후 24년 만의 부활이다. 31일 관계 부처에 따르면 정부는 조만간 이재명 대통령이 주재하는 회의에서 이 같은 내용을 담은 공공부문 에너지 절약 강화 방안을 발표할 예정이다. 김정관 산업통상부 장관은 이날 오전 KBS 뉴스광장에 출연해 중동 전쟁에 따라 공공기관을 중심으로 도입된 차량 5부제와 관련해 “상황이 더 악화된다면 5부제뿐 아니라 더한 조치도 요청할 수 있다”고 밝혔다. 차량 부제는 ‘에너지이용합리화법’에 근거해 시행된다. 에너지 수급에 차질이 발생하거나 우려가 있을 경우 정부가 차량 등 에너지 사용 기자재의 사용을 제한할 수 있으며, 공공기관에는 승용차 요일제 시행 의무도 부과돼 있다. 차량 운행 제한제는 1970년대 석유 파동 당시 고급 승용차 운행 금지와 공휴일 운행 제한이 도입됐고, 1991
출산축하금 500만원→2000만원 대폭 인상한 ‘이 도시’…“지원 조례 개정”
[헤럴드경제=이원율 기자]경남 거창군은 저출산과 인구 감소 위기에 대응하고자 ‘인구 증가 지원 조례’를 개정해 시행한다고 26일 밝혔다. 주요 개정 내용을 보면 먼저 출산축하금이 기존 1명당 500만원에서 2000만원으로 대폭 올랐다. 출산축하금과 별도로 지급하는 양육지원금은 일시금 대신 분할 지급으로 해 군내 장기 정착을 유도한다. 양육지원금은 첫째아부터 1800만원(월 30만원씩 60개월), 둘째아부터는 다자녀 지원 기준을 적용해 2940만원(월 35만원씩 84개월)을 지급해 양육 부담을 덜어준다는 구상이다. 이번 조례 개정은 출산과 양육 가계의 부담은 실질적으로 낮추고, 전입 세대가 지역에 안정적으로 터를 잡을 수 있도록 지원 체계를 강화하는 데 초점을 뒀다. 이에 따라 전입 세대를 위한 선제 지원책도 새로 만들어졌다. 거창으로 전입하는 세대에는 개인분 주민세와 주택분 재산세 일부를 최대 2년간 지원해 초기 정착 비용을 덜어준다. 아울러 체류형 인구 유입을 위한 ‘거창에서 살아
“사기꾼 위한 대한민국” 정형돈 말 맞았다…218억 전세사기 치고도 ‘징역 13년’
[헤럴드경제=채상우 기자] 대전에서 전세사기로 200억원이 넘는 전세보증금을 편취한 혐의로 재판에 넘겨진 50대 임대업자에게 징역 13년이 선고됐다. 대전지법 형사4단독 이제승 부장판사는 6일 사기 혐의로 기소된 A씨(58)에게 징역 13년을 선고하고, 사기 방조 혐의로 함께 기소된 공인중개사 2명에게 각각 징역 3년6개월과 징역 1년을 선고했다. A씨는 2017년 7월부터 2023년 6월까지 대전 유성구 전민동과 문지동 일대에서 선순위 근저당권과 선순위 임대보증금이 건물 시세를 넘어서는 다가구주택에 대한 전세 계약으로 200명으로부터 보증금 218억여원을 받아 가로챈 혐의로 기소됐다. 이 부장판사는 “많은 피해자가 보증금을 반환받지 못해 경제적·정신적 고통을 호소하며 엄벌을 탄원하고 있다”며 “피고인은 피해자들로부터 편취한 보증금으로 백화점에서 3년간 연평균 1억5800만원 가량을 소비하면서도 피해 회복을 위한 실질적 노력을 기울이지 않고 있는 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 “처