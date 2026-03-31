[헤럴드경제=임세준 기자] 김민석(오른쪽) 국무총리와 최태원 대한상의 회장이 31일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 제53회 상공의 날 기념식에 참석하고 있다.


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