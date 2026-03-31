경남연구원 3년간 14.6억 투입 22년 1만8000명 유출 ‘최고치’

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 인구 감소와 지방 소멸 위기에 체계적으로 대응하기 위한 컨트롤타워를 본격 가동했다.

경남도는 31일 오후 경남연구원에서 ‘경상남도 인구전략연구센터’ 개소식을 열고 운영에 들어갔다. 이번 센터 설립은 인구 유출 가속화로 330만 명 선이 위협받는 상황에서 도 차원의 실효성 있는 해법을 찾기 위한 조치다.

도에 따르면 경남의 인구는 현재 332만명 수준으로, 2022년에는 역대 최고치인 1만8547명이 경남을 떠난 것으로 집계됐다. 다행히 2025년 기준 유출 인구는 7577명으로 다소 완화되는 추세지만 여전히 청년층을 중심으로 한 인구 이탈이 지속되고 있다.

특히 경남 내 18개 시·군 중 밀양시를 포함한 11개 시·군이 ‘인구감소지역’으로 지정될 만큼 지방 소멸 위험이 현실화한 상태다.

인구전략연구센터는 앞으로 3년간 총 14억6400만원의 예산을 투입해 인구 정책의 ‘싱크탱크’ 역할을 수행한다. 센터장을 포함해 총 5명의 전문 연구 인력이 상주하며, 경남 특성에 맞는 인구영향평가와 시·군 맞춤형 컨설팅을 지원한다.

센터의 주요 과제는 단순한 인구 통계 분석을 넘어 실질적인 정책 성과를 이끌어내는 것이다. 도내 주요 사업이 인구에 미치는 영향을 사전에 분석하는 ‘경남형 인구영향평가’ 체계를 운영하고, 국내외 우수 사례를 접목해 중장기 종합 전략을 수립할 계획이다.

박일웅 경남도 행정부지사는 “인구문제는 단기간에 해결하기 어려운 구조적 과제”라며 “센터가 정책 기획부터 평가까지 전 과정을 연결해 실질적인 성과를 내는 기반이 되길 기대한다”고 말했다.