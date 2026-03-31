4월 한달간 올해의 책 김민섭 작가 초청 강연 등 체험·공연·전시 풍성

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군립도서관은 4월 12~18일 도서관 주간을 맞아‘도서관 속 작은 펼침, 세상을 여는 큰 열림’을 주제로 다채로운 독서문화 행사를 운영한다.

이번 도서관 행사는 4월 한 달 동안 강연, 체험, 공연, 원화 전시 등이 마련된다.

주요 행사로는 4월 23일 오후 7시, 2026 해남‘올해의 책’으로 선정된 『우리는 조금 더 다정해도 됩니다』의 김민섭 작가 초청 강연이 있다.

18일(토) 오전 10시에는 문화예술회관 1층 다목적실에서 헌책을 신간 도서로 교환해주는‘책 교환전 – 헌 책 다오, 새 책 줄게!’행사가 열린다. 헌책을 가져오면 새책으로 현장에서 교환해 갈수 있다.

어린이 대상 프로그램으로는 15일 오전 10시 뮤지컬「책 속에 갇힌 고양이」공연이 진행되고, 11일에는 초등학교 5학년 이상이면 누구나 참여 가능한‘우드버닝 독서대 만들기’‘딸기모찌 만들기’ 체험 행사가 열린다.

참여 신청은 4월 1일 오전 10시부터 해남군립도서관 누리집(lib.haenam.go.kr)에서 신청 가능하며, 자세한 사항은 해남군립도서관으로 문의하면 된다.

4월 12일부터 19일 동안 도서관 주간에는 도서 대출 이용자를 대상으로‘꽝 없는 뽑기’이벤트「책도 빌리고, 행운도 뽑아요!」를 운영해 다양한 도서관 굿즈를 선착순 증정한다.

이 외에도 조승혜, 정주희 작가의「다람쥐의 구름, 영원한 미자 씨」원화를 전시한다. 책속에 삽입된 정교하고 따뜻한 색감의 원화들을 문화예술회관 1층 전시실에 오면 직접 감상할 수 있고, 잡지 무료 나눔, 도서 대출 두배(최대 10권) 이벤트 등도 마련됐다.

군 관계자는“이번 도서관 주간을 통해 군민들이 도서관에서 새로운 세상을 여는 즐거움을 경험하길 바란다”며“앞으로도 일상 속에 스며드는 문화 공간으로서의 역할을 다하겠다”고 전했다.