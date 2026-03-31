- 하루 395회 운행, 25만 4000명 이용…수혜지자체 60곳으로 지역 균형 발전 견인

[헤럴드경제= 이권형기자] 대한민국 고속철도 시대를 연 KTX가 오는 4월 1일 개통 22주년을 맞는다. 그동안 KTX는 서울과 지방의 물리적 거리를 줄여 ‘지방시대’를 이끌고 국가균형발전에 앞장서며 ‘국민의 발’로 자리 잡았다.

한국철도공사(코레일)가 2004년 4월 1일 운행을 시작한 KTX의 누적 이용객이 12억 3천만 명을 넘어섰다고 31일 밝혔다. 오천만 국민이 24번 이상 탄 셈이다.

올해 하루 평균 KTX 이용객은 25만 4000명으로, 2004년 개통 당시(7만 2000명)에 비해 3.5배 증가했다. 특히 지난해는 중앙선과 동해선에 ‘KTX-이음’ 운행을 확대하는 등 수혜지역을 늘려, 전국 노선의 KTX 연간 이용객은 9271만명으로 역대 최다를 기록했다.

이용객이 가장 많았던 날은 지난해 수능 첫 주말인 11월 15일로, 35만 1000명이 탑승했다.

가장 많이 이용한 역은 하루 평균 10만 5000명이 이용한 서울역이다. 2004년 개통(4만 4천 명) 대비 2.4배 증가했다. 서울↔부산 구간을 가장 많이 이용해 하루 평균 2만명이 타고 내린다. 개통 초(1만 5000명)에 비해 1.3배 가까이 늘었다.

출·퇴근 등 일상적 이동의 척도인 정기승차권 이용은 지난해 기준 486만 8000건을 기록해 개통(46만 7000건) 대비 크게 늘었다.

지난 2004년 경부선과 호남선 20개 역에서 출발했던 KTX는 현재 8개 노선, 86개 역으로 운행 범위를 크게 넓혀가고 있다. 총 운행거리는 7.4억km에 달한다.

KTX가 정차하는 시·군은 16곳에서 60곳으로 3.8배 가까이 확대됐다. 해당 지역의 면적을 합치면 모두 41,297.1㎢로 대한민국 면적의 41.1%가 KTX 수혜지역인 셈이다.

고속철도 수혜지역에 거주하는 인구는 총 3250만명으로, 국내 인구의 63.6%에 달한다.

권역별로 보면 지난해 말 ▷동해선 강릉∼부전 간 KTX가 하루 6회(상·하 3회) 운행을 개시했고 ▷중앙선 KTX도 부전까지 하루 6회(상·하 3회)에서 18회(상·하 9회)로 운행이 크게 늘었다.

▷강릉선 청량리∼강릉 간 KTX 운행을 하루 4회(상·하 2회) 늘리고 ▷호남선 KTX와 일반열차 간 환승체계를 개선해 호남지역의 이동 접근성도 개선했다.

전국에 KTX가 달리며 지역도 함께 살아나고 있다. 강원 동해시 묵호가 대표적이다. 동해선 KTX 개통으로 서울역에서 2시간 29분 만에 도착하는 묵호역은 젊은 관광객 사이에서 ‘감성 여행지’로 떠오르며 지난 1월 한 달간 5만 5000명이 찾았다. 지난 2024년(2만 명)에 비해 2배 이상 늘어난 수치다.

한편, 코레일은 지역 균형 발전과 경제 활성화를 위해 인구감소지역 여행상품 혜택을 확대해나가고 있다. 철도관광 활성화 협약을 맺은 42개 지자체와 함께하는 ‘지역사랑 철도여행’은 지난해에만 21만 6천 명이 이용하며 인기를 끌고 있다.

지난해 월평균 이용객은 지난 2024년 판매 첫해 대비 2배(약 1만명 → 약 2만명) 늘어났으며 경제적 파급효과로 환산하면 모두 825억 원의 생산유발효과를 낸 것으로 추산된다.

코레일은 어르신과 장애인 등 교통약자와 외국인도 편리하게 철도를 이용할 수 있도록 맞춤형 서비스를 강화하고 있다.

지난 2024년 2월 세계 최초로 승차권 구매와 상담을 동시에 처리하는 장애인 전용 음성 인공지능(AI) 챗봇 서비스를 도입했다. 코레일톡의 ‘시각 지체 장애인 전용 AI 챗봇’과 철도고객센터에서 연결되는 ‘음성 AI 챗봇’은 지난해까지 153만 건 넘게 이용했다.

최근에는 교통약자의 승차권 예매 편의를 위해 코레일톡 음성 AI 챗봇에 대화형 기능을 추가했다. 역무원과 대화하듯 말하면 AI가 자동으로 문맥을 파악해 승차권 예매를 돕는다.

휠체어 이용객의 열차 승하차를 돕는 신형 휠체어리프트도 지난해 개발을 완료했다. ▷승하차가 쉽도록 리프트 기울기를 낮추고 ▷제자리 회전 기능을 추가했다. ▷역무원이 힘을 들이지 않도록 전동 방식으로 구현하고 ▷선로추락방지 센서도 탑재했다.

이번 개발로 지난해 대한민국 발명특허대전에서 산업통상자원부 장관상을 수상했다. 지난해부터 서울역에서 시범 운영하고 있으며, 올해 하반기부터 순차적으로 전국 역으로 확대할 예정이다.

외국인 대상 철도 서비스도 강화하고 있다. 코레일은 K-콘텐츠 등 한류 확산으로 늘어나는 외국인 수요에 대응하고, 방한 관광객 3000만 명 시대에 대비하고 있다.

지난 2024년 다국어 홈페이지를 전면 개편하고 지난해 9월 지원 언어를 모두 7개로 확대했다. 원하는 좌석을 고를 수 있는 좌석선택 ‘시트맵’ 기능도 구현해 승차권이나 외국인용 철도자유여행패스인 ‘코레일패스’를 구입할 때 역 창구 방문없이 좌석을 사전에 지정할 수 있다.

또한 지난해 10월부터 서울역에 ‘트래블센터’를 운영하고 있다. 38개 언어를 지원하는 AI 통번역기가 설치돼 언어 장벽 없이 승차권 구매가 가능하고, 외국인 전용 철도상품과 연계교통 정보도 원스톱으로 안내받을 수 있다.

코레일은 철도 중심의 미래 교통체계 구축을 위해 다각도로 노력하고 있다. 우선, 고속철도 공급좌석 부족문제를 해소하기 위해 동력분산식 고속열차(EMU-320) 17대를 ’27년부터 순차적으로 도입할 예정이다.

고객 편의 향상을 위해 새롭게 도입되는 EMU-320은 충전이 가능한 휴대폰 거치대가 고객 눈높이에 맞게 올려 설치한다. 객실 밖 통로에도 모니터가 있어 입석 고객도 정차역 정보를 쉽게 알 수 있고, 객실 및 화장실에 공기청정기도 설치한다.

또한 2004년 도입된 KTX-1의 기대수명 도래에 대비해 차세대 고속차량 도입도 차질없이 준비하고 있다.

차세대 고속차량의 최고속도는 KTX-1 300km/h보다 빠른 320km/h이며, 좌석수도 KTX-1의 955석보다 많아 국민의 예매편의와 이동편의를 모두 충족할 것이란 기대다.

코레일은 차세대 고속차량 발주 사양에 ▷AI 기반의 통합 모니터링 시스템 도입 등 ‘더 안전한 철도’ ▷탄소 배출 최소화하는 ‘친환경 이동수단’ ▷소음 저감 등 ‘이용자 체감 서비스 혁신’ 등의 가치를 반영키로 했다.

최근 코레일은 철도와 장애인 정책, 도시공학, 관광 등 산학연 전문가 10여 명과 자문회의를 열고 차세대 고속차량의 서비스·안전 사양을 검토했으며, 앞으로도 운영 효율성과 고객 만족도를 높이기 위한 논의를 이어나갈 계획이다.

한편, 코레일은 KTX 22주년을 맞아 4월 1일부터 온라인 고객 감사 이벤트를 진행한다.

먼저 KTX 개통 22주년 기념 ‘22글자 축하메시지’ 이벤트를 오는 4월 12일까지 시행한다. KTX 22주년을 주제로 22글자 축하 메시지를 홈페이지에 응모하면 된다. 우수작은 차내 잡지인 ‘KTX 매거진(5월호)’에 특집 기사로 실릴 예정이다.

참여자 중 추첨을 통해 22명에게는 열차운임 100% 할인쿠폰을, 50명에게는 열차운임 22% 할인쿠폰을 증정한다.

또한, 오는 4월 1일 KTX를 2회 이상 이용한 고객 22명과 수서로 가는 교차운행 열차(KTX 326, KTX 339) 이용객 22명을 각각 추첨해 열차운임 22% 할인쿠폰을 제공한다.

아울러, ‘코레일 MaaS’ 연계 이벤트도 진행한다. 4월 한 달간 코레일톡에서 ▷렌터카 ▷카셰어링 ▷관광택시 서비스를 이용하는 고객에게 다양한 혜택을 제공한다.

코레일톡으로 렌터카(롯데)를 예약하면 렌트비를 70% 할인하고, 카셰어링(그린카)와 관광택시(로이쿠)를 이용하는 고객 중 22명을 추첨해 커피 기프티콘을 증정한다.

김태승 코레일 사장은 “22년의 주인공은 변함없이 KTX를 아껴주신 국민 여러분”이라며 “앞으로도 KTX는 지역과 지역, 사람과 사람을 이으며 지역 상생과 균형발전에 앞장서겠다”고 밝혔다.