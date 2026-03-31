- 국립산림과학원 국가산림위성정보활용센터, 산불 피해목 활용한 공공 목조건축…환경교육‧벤치마킹 거점

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가산림위성정보활용센터(이하 산림위성센터)가 ‘2025년 저탄소 랜드마크 건물’에 선정됐다고 31일 밝혔다.

‘저탄소 랜드마크 건물’은 서울시 공공‧민간 랜드마크 중 인지도‧상징성 등이 뛰어난 건물 가운데 건물 에너지 분야 우수 건물로 선정된 것을 말한다.

이번에 선정된 ‘저탄소 랜드마크 건물’은 총 20개소로, 제로에너지건축물인증(ZEB), 녹색건축인증(G-SEED), 서울시 건물에너지 신고, 등급제 참여 여부 등을 종합적으로 고려해 선정됐다. 해당 내용은 서울시가 발간한 ‘2025 서울 건물 에너지북’에 수록됐다.

산림위성센터는 2022년 경북·강원 지역 대형산불 피해목(소나무)을 재가공해 구조재와 내외부 마감재로 활용한 국내 최초의 공공 목조건축물이다. 탄소를 흡수‧저장하는 목재의 특성을 살려 탄소중립을 실현한 대표 사례로 평가받고 있다.

산림위성센터는 저탄소 공공 목조건축물의 선도 사례로서 환경교육과 공공기관 벤치마킹의 장으로도 활용되고 있다.

지난 2024년 10월부터는 서울특별시 강동구 ‘넷제로(Net-Zero) 투어’와 연계해 초등학생 대상 현장견학과 환경교육을 운영하고 있다. 아울러 공공 목조건축 벤치마킹을 위해 대구광역시·제주특별자치도·충청남도청 등도 산림위성센터를 방문했다.

산림청 국립산림과학원 국가산림위성정보활용센터 박찬열 센터장은 “앞으로 공공기관의 저탄소·친환경 목조건물 확산을 이끄는 이정표가 될 수 있도록 경험과 노하우를 지속적으로 공유하겠다”고 전했다.