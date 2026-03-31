한국신문협회는 신임 부회장에 매일경제 장승준(왼쪽부터)·한국일보 이성철·광주일보 김여송·부산일보 손영신 발행인을 선임했다고 30일 밝혔다. 임기는 2년이다. 앞서 협회는 20일 한국프레스센터에서 열린 신문협회 정기총회 및 이사회에서 박장희 중앙일보 발행인을 제50대 회장으로 선임하고 이사 21명과 감사 2명 등 총 23명의 임원을 선출한 바 있다.


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