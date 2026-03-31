[헤럴드경제=문영규 기자] 이재명 대통령이 제주 동문시장의 한 가게에서 한라봉 주스를 ‘원샷’하고 청와대 참모들에게 초콜릿 선물을 건넸다.

이재명 대통령은 지난 30일 오후 제주 타운홀미팅 ‘제주의 마음을 듣다’를 마무리하고 김혜경 여사와 함께 1박 2일 제주 일정의 마지막 일정으로 동문시장을 방문했다.

유튜브 채널 ‘이재명’에 올라온 ‘혼저 옵서예 제주동문시장’이란 제목의 영상을 보면 이 대통령은 제주 현지 수제 초콜릿을 판매하는 상점을 방문해 “안이 엄청 예쁘네”라며 상점 주인과 반갑게 인사하면서 안으로 들어섰다.

매대에 놓인 초콜릿을 유심히 살펴보며 설명을 듣고 시식을 하던 이 대통령은 시식용 초콜릿을 가리키며 “진짜 맛있다”며 강유정 청와대 대변인에게도 권했다. 강 대변인도 참모들과 초콜릿을 나눠 먹었다.

점원이 당일 짠 한라봉 주스를 건네자 김혜경 여사는 관심을 보이며 “착즙주스인가 보다”라면서 “이왕이면 감귤하나, 한라봉 하나”라면서 크게 웃었다.

주스병을 받아든 이 대통령은 주스를 따자마자 한 번에 다 들이켰고 김 여사는 “원샷이에요”하면서 놀라기도 했다.

이 대통령은 상점을 나서기 전 강 대변인, 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석 등에게 초콜릿도 선물했다. 하 수석을 ‘하GPT’(하정우+챗GPT)라고 칭한 이 대통령은 자리를 뜨면서도 초콜릿을 가리키며 “이건 진짜 맛있다”고 감탄했다.

하 수석은 자신의 SNS에 "대통령님이 제주 동문 시장에서 로컬 과일 곡물 초콜릿을 사주셨다"며 "럭키 득템(아이템을 얻었다), 감사합니다"란 글을 남겼다.

제주동문시장은 제주시 도심에 위치한 대표적인 전통시장이다. 이 대통령 부부는 시장 상인들, 시민들과 악수하고 기념촬영 등을 이어갔으며, 과일모찌 가게, 떡집 등을 들러 시식하고 떡 등을 구매했다.

야채가게에선 애호박 등을, 생선가게에선 제주산 은갈치와 포장된 간고등어 등을, 반찬가게에선 고추장아찌 등을 구입했다.

이 대통령 부부는 아이들과 하이파이브를 하기도 하며 강아지를 안고 기념사진도 촬영했다.

1박 2일 일정으로 제주를 찾아 전날 제주 4·3 평화공원을 참배한 이 대통령은 이날 제주 한라컨벤션센터에서 가진 타운홀미팅 행사를 마친 뒤 마지막 일정으로 시장을 방문하며 마무리했다.

영상을 본 누리꾼들은 “훈식이형(강훈식 비서실장) 질투하겠다”, “내일은 한라봉 주스 사서 마셔야겠다”, “제주 동문시장 방문해 보겠다”, “하 수석은 이름을 잃어버렸다” 등의 댓글을 올렸다.