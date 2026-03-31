[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘신화’ 멤버 김동완이 신혜성의 근황과 관련해 입장을 밝혔다.

30일 김동완은 자신의 SNS에 “조용히 살고 싶다는 선택에 왜 자꾸 의미를 부여하려 할까. 그 사람의 삶이다. 빚을 진 것도, 설명할 의무도 없다”는 글을 올렸다.

앞서 이민우는 지난 29일 서울 중구의 한 호텔에서 11세 연하의 재일교포 3세 이아미 씨와 결혼식을 올렸다. 이 자리에는 신혜성을 제외한 신화 멤버 전원이 참석했다. 이번 결혼식으로 이민우는 에릭, 전진, 앤디에 이어 신화 멤버 중 네 번째로 품절남 대열에 합류하게 됐다.

김동완의 발언은 음주운전 논란 이후 활동을 중단하고 자숙 중인 신혜성의 사생활을 존중해달라는 취지로 풀이된다.

앞서 신혜성은 지난 2022년 10월 음주운전이 적발돼 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다. 이후 그는 모든 활동을 멈추고 외부 노출을 자제해 왔다. 과거 신화 멤버인 앤디의 결혼식 당시에는 참석한 바 있다.