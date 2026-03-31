경향신문사는 30일 서울 중구 정동 본사에서 제36기 정기 주주총회를 열고 박종성 전 논설위원을 신임 대표이사 사장으로 선임했다고 밝혔다. 박 사장은 1991년 1월 경향신문 기자로 입사해 편집국 산업부장, 경제에디터, 미디어전략실장, 논설위원 겸 사회경제연구원장 등을 역임했다.


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