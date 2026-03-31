[헤럴드경제=장연주 기자] 복권 당첨은 확률적으로 불가능하다고 생각했던 수학강사가 1등 5억원에 당첨된 사연이 전해졌다. 이 강사는 친구들과 약속대로 당첨금을 나눠갖기로 했다고 밝혔다.

복권 수탁사업자 동행복권은 최근 ‘스피또1000’ 104회차 1등에 당첨돼 5억원을 거머쥐게 된 수학강사 A씨 사연을 소개했다.

A씨는 “어느 날 친구 2명과 카페에서 담소를 나누던 중 자연스럽게 복권 이야기가 나왔다”고 말문을 열었다.

당시 A씨와 친구는 소액 총 1만원에 당첨됐으나 상금을 찾지 않은 복권을 갖고 있었다.

이에 이 돈으로 다른 친구까지 셋이서 ‘스피또1000’ 10장을 구매하면서, “당첨되면 금액을 똑같이 나누자”며 복권을 확인했다.

하지만 모두 낙첨이었다. 아쉬운 마음으로 자리를 정리하려던 순간, 복권을 다시 확인하던 한 친구가 A씨가 긁은 복권이 1등에 당첨된 것 같다고 했다.

A씨는 스피또1000 방식을 잘 알지 못해 낙첨으로 착각한 것으로 전해졌다.

스피또1000은 행운 숫자가 자기 숫자 6개 중 1개와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 1장에 1000원이며 1등 당첨 매수는 매회 11장이다.

A씨는 “그간 복권 당첨은 확률적으로 거의 불가능하다고 생각해 잘 구매하지 않았다”며 “그래서 이번 당첨이 더 믿기지 않았고, 이렇게 쉽게 행운이 찾아올 수 있는지 놀라울 따름”이라고 당첨 소감을 밝혔다.

그럼녀서 당첨금 5억원을 약속대로 친구들과 나누기로 했다고 밝혔다.

A씨는 “학원을 운영하던 시절 한부모 가정과 조손 가정 아이들을 가르치는 등 작은 선행을 실천해 왔는데 이렇게 큰 행운으로 돌아온 것 같아 너무 감사하다”며 “코로나19 팬데믹 시기 학원을 폐원하면서 생긴 빚을 당첨금으로 갚겠다”고 밝혔다.