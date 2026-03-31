[헤럴드경제=이상섭 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 31일 오전 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장을 면담하기 위해 의장실로 향하고 있다. 이날 면담은 비공개로 진행됐다.
babtong@heraldcorp.com
입력 2026-03-31 10:41:56
[헤럴드경제=이상섭 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 31일 오전 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장을 면담하기 위해 의장실로 향하고 있다. 이날 면담은 비공개로 진행됐다.
[단독] 작년 적발된 가품 ‘18만점+α’…통관 인력은 300명 불과 [짝퉁과의 전쟁 ②]
[헤럴드경제=김진·강승연 기자] 지난해 최소 17만9000여점의 위조물품이 정부 단속에 적발된 것으로 나타났다. 이 중 약 14만점은 통관 절차를 뚫고 국내 유통 단계에서 적발됐다. 매년 수십만점의 ‘짝퉁’이 국내로 흘러들어오는 가운데 소비자 관련 상담도 증가세를 보이고 있다. 31일 국회 재정경제위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원실이 관세청으로부터 제출
“외국인들 왜 이래?” 삼성전자·하이닉스에서만 21조 순매도 폭탄…환율까지 휘청
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 이후 글로벌 금융시장에서 위험 회피 심리가 급격히 강화되면서 외국인 자금이 국내 시장에서 빠르게 이탈하고 있으며 3월 중 외국인이 순매수한 날은 단 3일뿐으로 3월 중 외국인이 순매수한 날은 단 3일뿐으로 주가는 물론 국내에서 빠져나가려는 달러 수요에 원화 가치까지 폭락하고 있다.
출산축하금 500만원→2000만원 대폭 인상한 ‘이 도시’…“지원 조례 개정”
[헤럴드경제=이원율 기자]경남 거창군은 저출산과 인구 감소 위기에 대응하고자 ‘인구 증가 지원 조례’를 개정해 시행한다고 26일 밝혔다. 주요 개정 내용을 보면 먼저 출산축하금이 기존 1명당 500만원에서 2000만원으로 대폭 올랐다. 출산축하금과 별도로 지급하는 양육지원금은 일시금 대신 분할 지급으로 해 군내 장기 정착을 유도한다. 양육지원금은 첫째아부터 1800만원(월 30만원씩 60개월), 둘째아부터는 다자녀 지원 기준을 적용해 2940만원(월 35만원씩 84개월)을 지급해 양육 부담을 덜어준다는 구상이다. 이번 조례 개정은 출산과 양육 가계의 부담은 실질적으로 낮추고, 전입 세대가 지역에 안정적으로 터를 잡을 수 있도록 지원 체계를 강화하는 데 초점을 뒀다. 이에 따라 전입 세대를 위한 선제 지원책도 새로 만들어졌다. 거창으로 전입하는 세대에는 개인분 주민세와 주택분 재산세 일부를 최대 2년간 지원해 초기 정착 비용을 덜어준다. 아울러 체류형 인구 유입을 위한 ‘거창에서 살아
“사기꾼 위한 대한민국” 정형돈 말 맞았다…218억 전세사기 치고도 ‘징역 13년’
[헤럴드경제=채상우 기자] 대전에서 전세사기로 200억원이 넘는 전세보증금을 편취한 혐의로 재판에 넘겨진 50대 임대업자에게 징역 13년이 선고됐다. 대전지법 형사4단독 이제승 부장판사는 6일 사기 혐의로 기소된 A씨(58)에게 징역 13년을 선고하고, 사기 방조 혐의로 함께 기소된 공인중개사 2명에게 각각 징역 3년6개월과 징역 1년을 선고했다. A씨는 2017년 7월부터 2023년 6월까지 대전 유성구 전민동과 문지동 일대에서 선순위 근저당권과 선순위 임대보증금이 건물 시세를 넘어서는 다가구주택에 대한 전세 계약으로 200명으로부터 보증금 218억여원을 받아 가로챈 혐의로 기소됐다. 이 부장판사는 “많은 피해자가 보증금을 반환받지 못해 경제적·정신적 고통을 호소하며 엄벌을 탄원하고 있다”며 “피고인은 피해자들로부터 편취한 보증금으로 백화점에서 3년간 연평균 1억5800만원 가량을 소비하면서도 피해 회복을 위한 실질적 노력을 기울이지 않고 있는 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 “처