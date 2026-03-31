“해당 직원은 직급 높여 재채용”

[헤럴드경제=정석준 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 성동구청장 재임 시절 해외 공무 출장 서류를 조작했다는 의혹이 제기됐다. 여직원이 남성으로 둔갑됐는데, 임기제였던 해당 직원은 급수를 올려 다시 채용됐다는 것이다.

김재섭 국민의힘 의원은 31일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정원오 후보는 구청장 재임 중 한 여성 직원과 해외 공무 출장을 다녀왔다”며 “문제는 그 공무 출장 서류에는 그 여직원이‘남성’으로 둔갑되어 있었다는 것”이라고 밝혔다.

김 의원에 따르면 정 예비후보는 2023년 한 여성 공무원과 멕시코 칸쿤으로 해외 출장을 갔다. 김 의원은 “14번의 해외 출장 중 여성 공무원만을 동행시킨 출장은 그때가 유일하다”며 “처음 제가 제보자로부터 받은 공무 국외 출장 심사 의결서에는 해당 여성 직원의 성별이‘남성’으로 조작되어 있었다”고 설명했다.

이어 “구체적인 자료를 요청하는 제게 성동구청은 성별 항목만 가려서 제출했다”며 “여성 직원과 해외 출장을 다녀왔다는 사실을 감추고 싶었던 것이 아니라면, 또는 공문서를 허위조작한 것이 아니라면 굳이 성별만을 딱 가리고 줄 이유가 무엇이냐”고 되불었다.

그러면서 “해당 공무 국외 출장 결과 보고서에는 칸쿤에서의 2박 3일 일정에 대한 구체적인 활동 내용과 이를 뒷받침할 증빙 자료도 없다”며 “이 해외 출장은 민선 8기 해외 출장 중에 가장 많은 예산이 쓰이기도했다”고 주장했다.

김 의원은 “함께 출장을 다녀온 여성 직원은 이후 임기제 다급에서 가급으로 다시 채용됐다. 몹시 파격적이고 이례적이다”라며 “서울시장 후보를 둘러싼 의혹은 그 어느 때보다 엄정하고 철저하게 검증되어야 한다”고 강조했다.