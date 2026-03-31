AI산업 성장의 새로운 주역 부상 ‘엔비디아 픽’ 루멘텀·코히런트 등에 투자

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 인공지능(AI) 데이터센터의 새로운 ‘혈맥’으로 꼽히는 광통신 및 네트워크 섹터 대표 기업에 집중 투자하는 ‘KODEX 미국AI광통신네트워크’ 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 31일 밝혔다.

KODEX 미국AI광통신네트워크는 전기 신호를 빛으로 전환해 데이터 전송 속도를 획기적으로 높이는 광학 부품 및 장비 전문 기업들을 선별해 담은 상품이다. 특히 AI 구동의 물리적 한계로 지목되는 네트워크 병목 현상을 해결하는 핵심 기업에 집중 투자한다.

해당 ETF는 글로벌 광전환 분야의 양강 기업인 루멘텀(Lumentum)과 코히런트(Coherent)를 핵심 포트폴리오로 구성했다. 특히, 엔비디아는 최근 열린 ‘GTC 2026’에서 루멘텀과 코히런트에 각각 20억달러 규모의 투자를 단행하며 광통신 인프라의 전략적 가치를 확인했다.

이밖에도 광학 칩 설계의 강자 마벨(Marvell), 데이터센터 간 연결 전문 장비 기업 시에나(Ciena), 광섬유 인프라의 핵심 코닝(Corning), 광학 칩 생산을 담당하는 타워 세미컨덕터(Tower Semiconductor) 등 AI 네트워크 전반의 선도 기업들에 투자한다.

김천흥 삼성자산운용 매니저는 “AI 시대의 경쟁 구도는 이제 ‘누가 더 많은 칩을 가졌느냐’에서 ‘누가 더 빠르고 끊김 없이 칩들을 연결하느냐’로 빠르게 이동하고 있다”며 “광통신 네트워크는 인공지능 산업 성장의 핵심 주역으로 이 구조적 전환의 수혜를 가장 직접적으로 누릴 수 있는 기업들만을 엄선해 상품을 구성했다”고 말했다.