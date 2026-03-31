고물가 고려해 가격은 기존 그대로

[헤럴드경제=박연수 기자] 편의점 GS25가 삼각김밥 ‘풀체인지 리뉴얼’을 추진한다고 31일 밝혔다.

핵심 키워드는 ‘역대 최고 스펙’이다. 연간 5000만개 이상 팔리는 ‘참치마요’를 필두로 9일까지 ‘베이컨참치마요’, ‘묵은지김치제육’, ‘닭갈비깻잎쌈밥’ 등 15종의 리뉴얼을 완료할 계획이다.

대표 제품인 ‘참치마요’는 참치 토핑을 기존 대비 10% 늘리고, 특제 양념과 다시마 농축액으로 밥 감칠맛을 높였다. 조미김에는 들기름을 발라 풍미를 강화했다. 김 전문가로 알려진 ‘이모카세 1’호' 김미령 셰프의 품질 테스트를 거쳤다.

리뉴얼 제품은 ‘더큰 삼각김밥’ 시리즈로 운영한다. 가격은 그대로다. GS25는 삼각김밥에 이어 도시락·샌드위치·햄버거 등으로 풀체인지 리뉴얼을 확대할 계획이다.

김지수 GS25 FF팀 MD는 “편의점을 넘어 온전한 한 끼 경쟁력을 확보하는 것이 풀체인지 리뉴얼의 목표”라며 “미식 트렌드를 반영한 차별화 신메뉴도 선보일 것”이라고 말했다.