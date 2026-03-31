31일 공시 보통주 7335만주, 우선주 1360만주 소각 예정 금액 약 14조5806억원 내달 2일 소각 보유 중인 자사주 전부 소각하게 돼 “주식 수만 줄고 자본금 감소 없어”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 주주가치 제고 목적으로 지난해 취득한 약 14조5800억 규모의 자사주를 소각한다.

삼성전자는 보통주 7335만9314주, 우선주 1360만3461주 규모의 주식 소각을 결정했다고 31일 공시했다.

이사회 당일인 지난 30일 종가인 보통주 주당 17만6300원, 우선주 주당 12만1100원을 기준으로 소각 예정 금액은 약 14조5806억2618만5300원이다.

소각 예정일은 내달 2일이다.

이번 주식 소각 결정은 주주가치 제고 등의 목적으로 지난해 2월 18일 및 지난해 7월 8일 이사회 결의에 따라 취득한 자기주식에 관한 소각 건이다.

이번 주식 소각 결정으로 제57기 정기주주총회에서 승인된 자사주 처분계획 내 삼성전자가 소각 목적으로 보유 중인 자기주식 전부를 소각하게 됐다.

삼성전자 측은 “배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의해 소각하는 것으로 주식 수만 줄고 자본금의 감소는 없다”고 설명했다.

앞서 삼성전자는 지난해 말 기준 보유한 자사주 1억543만주 중 약 8700만주를 올해 상반기 중 소각하겠다고 밝혔다.