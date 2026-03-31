명령어 직접 말 안 해도 의도에 맞는 응답 제공 “위스키 얼음 만들어줘” 하면 맞춤기능 설정 LLM 기반 일상 대화 이해하고, 추론·판단까지 생성형 AI ‘퍼플렉시티’ 결합해 일상 Q&A도 제공

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 2026년형 패밀리허브 냉장고와 에어컨, 로봇청소기, 정수기, 7형 스크린이 탑재된 세탁가전 신제품에 업그레이드된 ‘빅스비(Bixby)’를 적용했다고 31일 밝혔다.

빅스비는 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 일상 대화를 보다 정밀하게 이해하고, 상황 추론과 판단까지 가능하도록 고도화됐다.

사용자는 특정 기능명이나 정해진 명령어를 말하지 않아도 의도에 맞는 응답을 제공받을 수 있다. 예를 들어 세탁기에 “청바지 빨 건데 맞는 코스 설정해줘”라고 말하면 ‘데님 코스’로 설정되는 식이다.

“로봇청소기, 조용하게 청소해”라고 하면 로봇청소기가 ‘저소음 모드’로 청소를 시작하고, “위스키 마실 건데 얼음 좀 만들어줘”라고 말하면 냉장고의 위스키 볼 아이스 기능이 설정된다.

빅스비를 통해 손쉽게 가전제품 ‘자동화 설정’도 할 수 있다. ‘자동화 설정’은 특정 시간이나 요일, 날씨 등 다양한 조건에 맞춰 기기를 제어하는 기능이다.

빅스비에게 “세탁 끝나면 바닥 청소 좀 해줘”라고 말하면 세탁기가 세탁을 끝낸 후 로봇청소기가 청소를 시작한다. 또 “비가 오면 에어컨으로 제습해줘”라고 하면 비 오는 날 제습 기능이 자동 실행되도록 설정된다.

삼성전자는 가전제품 관리방법이나 문제 해결방법 등을 제공하는 ‘기기 Q&A’ 기능도 한층 고도화했다. 가전제품 사용법을 질문하면 음성으로 답변을 제공하며 스크린이 있는 가전의 경우 동영상 가이드도 제공한다.

예를 들어 “로봇청소기 리셋하는 방법 알려줘”, “얼음정수기 세척 어떻게 해?”, “세탁기 열교환기 청소 어떻게 해?” 등의 질문을 하면 음성 안내와 함께 스크린에 관련 영상을 보여준다.

이외에도 “전기료가 많이 나오는데 줄일 방법 없어?”라고 질문하면 스마트싱스 기반 ‘AI 절약모드’ 등 에너지 절감 방안을 제안하고 “AI 절약모드 켜줘”라고 말해 집안 기기들을 설정할 수 있다.

생성형 AI 서비스 퍼플렉시티와 결합해 일상생활에 유용한 답변을 제공하는 ‘오픈 Q&A’도 새롭게 지원한다. 사용자가 자유롭게 질문하면 정확하고 유용한 답변을 제공하는 기능이다.

사용자가 AI 가전에 “가족들과 봄 나들이 가기 좋은 장소 알려줘”, “봄 제철음식 추천해줘”, “양파를 오래 보관하는 방법 알려줘” 등을 질문하면 적절한 답을 얻을 수 있다.

김용재 삼성전자 DA사업부 부사장은 “삼성전자 빅스비는 사용자와 자연스럽게 대화하면서 각 제품을 편리하게 이용할 수 있도록 진화를 거듭하고 있다”며 “삼성의 AI 가전이 집안의 동반자로 역할을 할 수 있도록 빅스비와 소프트웨어 기능을 더욱 고도화해 나갈 것“이라고 말했다.