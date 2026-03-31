1996년 출시한 장수 브랜드, 누적 판매 34억 개 올림픽 수영장 109개 분량…국민 간식 브랜드로

[헤럴드경제=박연수 기자] 남양유업의 마시는 요구르트 ‘이오’가 출시 30주년을 맞았다고 31일 밝혔다.

지난해 말 기준 누적 판매량은 34억1500만개로, 총 2억7320만ℓ를 기록했다. 국민 1인당 약 66병씩 마신 수준으로, 올림픽 규격 수영장을 약 109개 채울 수 있는 규모다.

지난 1996년 출시된 이오는 당시 60㎖ 중심이던 시장에서 80㎖ 용량으로 차별화를 꾀했다. 이후 당 함량을 2011년 11g에서 2021년 6g으로 단계적으로 낮추고, 유산균 수를 100억 CFU 이상으로 확대했다. 비타민·미네랄·아미노산 등 영양 성분도 25종으로 강화했다.

2021년에는 포스트바이오틱스를 더한 이오 유산균음료를 출시하며 라인업을 확장했다. 해썹(HACCP) 등 국내외 품질 관리 시스템을 생산 전 과정에 적용해 제품 신뢰도를 유지하고 있다. ‘안심 이오 앰버서더’, ‘이오 가족 쿠킹클래스’ 등 가족 참여형 프로그램도 친밀감을 높이는 요소다.

류성현 남양유업 카테고리 매니저는 “이오는 차별화된 용량에서 출발해 당 저감과 영양 강화 등 지속적인 개선을 통해 세대를 아우르는 브랜드로 성장했다”며 “앞으로도 가족 소비자 중심의 경험을 확대하며 브랜드 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.