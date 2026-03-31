한세실업·예스24, 고배당기업 요건 충족…‘기업가치 제고 계획’ ‘선 배당액 확정’ 선제적 배당절차 개편…“주주가치 극대화 노력”

[헤럴드경제=김진 기자] 한세예스24그룹은 주요 계열사 3곳의 2026~2028년 중장기 배당정책을 확정하고, 기업가치 제고 계획을 공시했다고 31일 밝혔다.

지주사인 한세예스24홀딩스는 최소 주당 배당금을 250원에서 500원으로 2배 상향했다. 한세실업은 500원에서 600원으로, 예스24는 200원에서 250원으로 각각 올렸다.

한세실업은 배당성향 41.27%로 고배당기업 요건을 충족했다. 예스24는 전년 대비 배당금 10% 이상 증가로 요건을 충족했다. 이에 한세실업과 예스24는 지난 27일 한국거래소를 통해 ‘기업가치 제고 계획’을 자율 공시했다.

한세실업은 디자인 역량 강화와 과테말라 등 중남미 생산기지 확대를 사업 전략으로 제시했다. 예스24는 총거래액 안정적 성장과 AI(인공지능) 기반 플랫폼 고도화를 추진한다.

세 계열사는 배당액을 먼저 확정한 뒤 배당기준일을 설정하는 ‘선 배당액 확정 후 배당기준일 지정’ 방식으로 배당절차도 개편했다. 투자자가 배당 금액을 사전에 확인 후 투자를 결정할 수 있어 예측 가능성이 높아졌다.

김석환 한세예스24홀딩스 부회장은 “미래 성장 동력을 확보하고 주주 친화적인 경영을 펼쳐 그룹의 견조한 성장이 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.