31일 쿠팡 기프트카드·4월 8일 쿠팡이츠 기프트카드 알럭스·프레시·쿠팡이츠 등서 사용…유효기간은 5년

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡이 실물 기프트카드를 전국 세븐일레븐에서 단독 판매한다고 31일 밝혔다. 쿠팡이 실물 기프트카드를 선보이는 건 처음이다.

쿠팡 기프트카드는 31일부터, 쿠팡이츠 기프트카드는 4월 8일부터 판매한다. 1만원부터 30만원 사이에서 1000원 단위로 금액을 설정할 수 있다. 유효기간은 5년이다. 로켓배송 상품은 물론 알럭스(R.LUX)·프리미엄 프레시·쿠팡이츠 등 다양한 서비스에 쓸 수 있다.

앞서 쿠팡은 지난해 9월 e-기프트카드를 카카오 선물하기에 입점했다. 현재 카카오 선물하기 내 쿠팡 e-기프트카드 만족도는 98~100% 수준이다. 쿠팡 앱 내에서도 약 4만개의 별점 5점 리뷰가 누적됐다.

쿠팡 관계자는 “앞으로도 고객의 목소리를 반영해 선택의 폭을 넓히고 쇼핑 편의를 높이는 다양한 서비스를 제공하겠다”고 말했다.