- 2026년 대전형 노사상생 모델…노사 협력 기반으로 안전하고 행복한 일터 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 2026년 대전형 노사상생 모델 ‘좋은 일터 조성사업’ 참여기업 12개 사를 31일 선정했다.

올해 ‘좋은 일터 조성사업’은 지난 1월 21일~2월 12일까지 공개 모집을 통해 총 24개 기업이 신청했으며, 선정평가위원회의 심사를 거쳐 최종 12개 기업을 확정했다.

사업 대상은 대전에서 3년 이상 본사 또는 사업장을 정상 운영 중인 상시근로자 10인 이상 중소기업(제조업은 공장등록 필수)으로, 특히 사업장 안전 및 작업환경 개선, 시차출퇴근제 및 유연근무제 도입 등 일과 생활 균형 문화 조성에 대한 의지가 높은 기업들의 참여가 두드러졌다.

선정된 기업은 ▷1그룹(50인 이상) (주)알피에스 1개 사, ▷2그룹(30인 이상~49인 이하) ㈜리가스, ㈜세레코, ㈜씨에이치씨랩, ㈜에프에스, (주)피플아이 등 5개 사, ▷3그룹(10인 이상~29인 이하) ㈜스텝랩, ㈜쎄스, ㈜아이티시, ㈜이디소프트, 한스산업(주), 햇잎푸드(주) 등 6개 사다.

이들 기업은 ‘대전형 10개 약속이행 핵심과제’ 중 필수과제인 ▷주 52시간 근무제 준수 ▷안전·보건관리체계 개선 ▷직장 내 인식개선 교육 ▷일·생활 균형 환경 조성 등을 반드시 이행해야 한다.

아울러 선택 과제로 ▷청년 일자리 창출 ▷근로자 참여 기반 조직 소통 체계 구축 ▷근무환경 개선 ▷노사상생 문화 조성 ▷인적자원관리 선진화 ▷문화·여가활동 지원 등에 대한 세부 이행계획을 수립해야 한다.

대전시는 오는 4월 중 합동 워크숍을 개최하고 본격적인 사업에 나설 예정이다.

선정기업에는 기업당 3000만원에서 5000만원 규모의 사업비를 지원하며 올해 12월까지 이행과제를 수행해야 한다. 또한, 오는 2027년 2월 중 약속이행평가를 통해 우수기업으로 선정될 경우, 3년간 ‘좋은 일터 우수기업’ 인증과 최대 3000만원의 추가 지원금을 제공 받는다.

박제화 대전시 경제국장은 “좋은 일터 조성사업은 노사가 함께 근로환경을 개선하고, 일과 생활 균형을 확산하기 위한 사업”이라며, “지역 내 건전한 노사문화 정착에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “앞으로도 기업과 근로자가 함께 상생할 수 있는 환경 조성을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다”고 덧붙였다.