‘2026 서울국제정원박람회’ 참가…기포·면발 장식 등 시각화

[헤럴드경제=박연수 기자] 농심이 5월 1일부터 10월 27일까지 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’에 참가해 ‘신라면 40주년’을 테마로 한 기업정원을 조성한다고 밝혔다. 작년에 이은 두 번째 참가다.

정원 이름은 ‘Spicy Happiness In Noodles’다. 서울숲 K-컬처존에 1428㎡(약 430평) 규모로 마련된다. 신라면을 상징하는 빨간색과 브랜드 캐릭터를 배치하고, 라면 면발의 형태와 끓는 기포 등 조리 과정을 조형물로 시각화한다. 중앙에는 천장에 면발 모양 구조물을 입체적으로 장식한 파빌리온을 설치한다.

한편 농심은 지난 30일 서울시청에서 서울시와 ‘2026 서울국제정원박람회 기업동행정원 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

농심 관계자는 “올해 농심 기업정원은 출시 40주년을 맞은 신라면의 위상과 매력을 서울숲의 자연 속에서 색다르게 경험할 수 있도록 기획했다”며 “국내외 관람객들이 행복한 휴식을 누리길 바란다”고 말했다.