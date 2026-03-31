- 김태흠 지사, 이장우 시장·최민호 시장·김영환 지사와 업무협약 체결 - 박람회 지원·충청권 공동 관광 및 문화예술 협력 체계 구축 등 약속

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘2026 태안국제원예치유박람회’ 개막이 25일 앞으로 다가온 가운데, 560만 충청민들이 행사 성공 개최를 위해 힘을 모은다.

김태흠 지사는 31일 도청 상황실에서 이장우 대전시장, 최민호 세종시장, 김영환 충북도지사를 대신해 참석한 이복원 충북도 경제부지사와 ‘태안국제원예치유박람회 성공 개최와 충청권 상생 협력을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 태안국제원예치유박람회 성공 개최를 위한 충청권 협력 체계 구축, 상호 협력을 통한 충청권 공동 발전과 상생 협력 도모, 국제행사 및 공동 발전 사업 추진 지속 가능한 협력 모델 구축 등을 위해 맺었다.

구체적으로 4개 시도는 ▷태안국제원예치유박람회 성공 개최 지원 및 충청권 관광·문화예술 협력 체계 구축 ▷각 시도 공식 온오프라인 홍보 채널을 활용한 박람회 홍보 ▷각 시도 간 유기적인 협조 체계 구축을 통한 박람회 관광객 유치 지원에 협력키로 했다.

또 ▷충청권 기업의 박람회 참여 독려 및 교류·비즈니스 활성화 지원 ▷향후 국제 행사 및 공동 발전 사업에 대한 공동 협력과 상생 발전 모색 등에도 함께 노력키로 했다.

협약식에서 김태흠 지사는 “4개 시도가 함께 손잡고 한 목소리를 낸다는 것 자체가 박람회에 큰 힘이 되고, 충청의 저력을 보여주는 일이라고 생각한다”며 “그런 측면에서 이번 박람회는 충남을 넘어 충청권 전체의 행사가 될 것”이라고 말했다.

김 지사는 또 “박람회를 통해 560만 시도민의 문화관광 교류가 확대된다면, 충청이라는 지역 정체성과 정서적 유대감이 더욱 높아질 것”이라며 “이렇게 협력의 사례를 만들어 나아가는 과정 속에서 향후 국제 행사나 국책 사업에서도 충청권의 경쟁력이 높아질 것으로 기대된다”며 적극적인 협력을 당부했다.

이장우 대전시장은 “이번 협약은 충청권이 하나로 힘을 모아 상생발전의 기반을 다지는 계기가 될 것”이라며 “각 시·도 간 긴밀한 협력을 통해 지역의 관광·농업 자원을 연계하고, 실질적인 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극 노력하겠다”고 화답했다.

최민호 시장은 “2002년 안면도국제꽃박람회 현장 책임자로서의 경험을 비춰볼 때, 태안은 치유와 회복의 가치를 실현할 최적의 지역”이라며 “이번 박람회는 사람과 자연이 공존하는 미래산업의 모델이 될 것이며, 세종시 역시 충청권의 일원으로서 박람회 성공을 위해 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

태안국제원예치유박람회는 오는 4월 25일~5월 24일까지 30일 동안 태안 안면도 꽃지해안공원과 안면도 수목원·지방정원 일원에서 ‘자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유’를 주제로 개최한다.

전시관은 원예와 치유의 메시지를 담아 ▷특별관 ▷치유농업관 ▷국제교류관 ▷산업관·충남스마트농업관 ▷원예치유체험관 등 8개 관을 차별화된 스토리와 콘텐츠로 구성한다.

야외 행사장은 치유의 시작과 자연 속 치유 등을 알리는 ▷야외정원 ▷치유정원 ▷세계작가정원 ▷원예와 놀이를 결합한 플레이 그라운드 등으로 꾸민다.

4월 25일 개장식과 개막식, 5월 24일 폐막식 등 공식행사는 스토리가 있는 연출을 통해 박람회 의미와 내용을 전달할 계획이다.

행사 기간에는 특별공연과 상설 프로그램, 체험형 이벤트 등 다양한 즐길거리가 진행되며, 안면도수목원과 지방정원을 연계한 행사와 탄소중립 등을 엿볼 수 있는 체험 행사도 진행한다.