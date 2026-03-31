- 31일 기공식 갖고 본격 공사 돌입…7개 진료실·42병상 규모로 건립 - 수도권 유명 대학병원과 협력…300병상 중증센터 갖춘 2단계도 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 내포신도시 종합의료시설 1단계 사업인 ‘내포어린이병원’이 마침내 첫 삽을 떴다.

이 병원은 2028년 개원할 예정으로 내포신도시를 중심으로 한 충남 서남부 소아 의료 핵심 인프라를 담당한다.

도는 31일 내포신도시 의료시설용지(홍성군 홍북읍)에서 김태흠 지사와 홍성현 도의회 의장, 이용록 홍성군수, 이강영 세브란스병원장 등 400여 명이 참석한 가운데 내포어린이병원 기공식을 개최했다.

도가 직접 건립하는 내포어린이병원은 6000㎡의 부지에 건축연면적 5326㎡, 지상 3·지하 1층 규모로, 총 투입 사업비는 487억원이다.

소아 전용 응급실과 7개 소아 진료실, 42개 입원 병상을 갖추고, 소아 진료 특화 병원으로 운영한다.

도는 설계 단계부터 수도권 대학병원의 자문을 반영해 기능적 완성도를 높였으며, 홍성군·조달청 등과의 긴밀한 협력을 통해 건축 협의와 공사 원가 검토 등 주요 절차를 신속 추진했다.

도는 병원 운영 단계에서 수도권 대학병원과의 협력을 통해 국내 최고 수준의 의료 노하우를 내포어린이병원에 이식시킬 방침이다.

내포어린이병원이 가동을 시작하면 충남 서남부 소아 의료 접근성이 크게 개선되고, 내포신도시 정주여건 향상은 물론 수도권 공공기관 유치에도 도움에 될 것이란 기대다.

도는 이번 기공식을 시작으로, 300병상 이상 중증전문진료센터를 갖춘 2단계 병원 건립 사업도 본격 추진한다.

2단계까지 완료되면 지역 내에서 대부분의 치료가 가능한 ‘완결형 의료 체계’를 구축, 내포신도시 종합의료시설을 충청·호남권 거점 병원으로 성장시켜 나간다는 구상이다.

이 자리에서 김태흠 지사는 “내포어린이병원은 소아 전용 응급실과 42개의 병상을 갖춘 ‘충남 서남부권 소아 의료의 핵심 인프라’가 될 것”이라며 “부모님들이 아이를 업고 타지로 원정 진료를 가는 일이 없도록 하고, 최첨단 의료 서비스를 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.