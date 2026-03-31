동북 상권 최대 550평대 규모…경험형 ‘이색 장보기’

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점 노원점 지하 1층에 550평 규모의 프리미엄 식료품점 ‘레피세리’가 31일 문을 연다.

레피세리는 롯데의 ‘L’과 식료품점을 의미하는 프랑스어 ‘에피세리(épicerie)’의 합성어다. 배후 인구가 50만명에 달하는 노원의 장보기 상권을 겨냥해 동북권 최대 규모로 조성했다.

노원점에는 ‘취향형 신선 미식’의 개념을 처음 적용했다. 한우는 스테이크 및 구이용 1++등급 암소 한우를 판매하는 ‘엘프르미에 한우’, 고급 한우를 취급하는 ‘레피세리 한우’, 우수 산지 한우를 엄선한 ‘로컬 한우’ 등으로 나뉜다. 돼지고기도 품종과 산지별로 특화했다. 돈육 전용 숙성고를 갖춘 ‘프리미엄 돈육 셀렉샵’은 국내 백화점 최초다.

과일에서는 ‘위드 파머’ 브랜드를 선보인다. 상품 소싱 방식을 산지 중심에서 ‘우수 생산자 중심’으로 전환했다. 김성훈 대추방울토마토, 석홍수 참외, 예관기 산딸기, 임우섭 머스크 멜론 등 12종의 대표 상품을 선보인다. 수확·선별·유통 과정 중 외형에 흠이 생긴 과일은 ‘보조개 과일’이라는 이름으로 최대 30% 합리적인 가격에 판매한다.

그로서리에서는 ‘베러 푸드존’이 눈에 띈다. 고영양 제품은 ‘업(UP)’, 저혈당 및 저칼로리 제품은 ‘다운(DOWN)’, 유기농 및 인기 제품들은 ‘오가닉 앤 트렌디(ORGANIC & TRENDY)’로 나눴다.

‘경험형 신선 콘텐츠’도 있다. 수산 부문에선 참치 유통사인 사조와 ‘라이브 스시바’를 비롯해 ‘셰프의 오마카세’, ‘참치 잡는 날’ 이벤트를 연다. 즉석에서 견과류 버터를 만드는 ‘피넛 페이스트존’, 매월 1일 착유하는 ‘일일(一日) 참기름·들기름’도 선보인다.

한편 롯데백화점은 노원점 레피세리 오픈을 기념해 409개 품목의 한정 특가 상품을 선보인다. 100g당 9900원에 판매하는 ‘1등급 암소 한우’, 5000원에 준비한 설향 딸기(500g) 등이 대표적이다.

양성진 롯데백화점 신선식품 부문장은 “노원점 레피세리는 프리미엄 식료품점이라는 공간의 한계를 넘어, 개인의 취향에 최적화된 1대 1 맞춤형 신선 미식 플랫폼”이라며 “극한의 취향 큐레이션과 생동감을 갖춘 진화형 슈퍼마켓으로 고도화하겠다”고 말했다.