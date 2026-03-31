필리조선소·한화디펜스, VARD와 계약 체결 NGLS 개념설계·개선작업 수행 마스가 이후 韓기업의 현지 조선소 기반 함정 사업 첫 사례 신규함정 건조비용 연 358억달러 한화 美 조선·방산 확대 본격화 기대

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화필리조선소와 한화디펜스USA가 미국의 차세대 군수지원함 설계 사업에 참여한다. 한미 조선 협력을 위한 ‘마스가(MASGA·미국 조선업 재건)’ 프로젝트 출범 이후 한국 기업이 미국 현지 조선소를 기반으로 미국 해군 함정 사업을 수행하는 첫 사례다.

한화필리조선소와 한화디펜스USA는 함정 및 특수선 설계 회사인 VARD(바드 마린 US)와 미국 해군의 차세대 군수지원함(NGLS, Next Generation Logistics Ship) 개념설계 사업 협력 계약을 체결했다고 30일(현지시간) 밝혔다.

양사는 NGLS 개념설계 사업의 주 계약자인 VARD와 협력해 시장 조사를 실시하고, 새로운 NGLS 플랫폼에 대한 개념설계 및 개선 작업을 수행할 예정이다. 생산 용이성, 상선 건조 공법 적용, 생산 비용 분석도 지원한다. 기능설계 계획 및 특수 연구 수행을 위한 옵션도 포함돼 있다.

NGLS는 보다 소형화된 플랫폼을 기반으로 해상 및 육상에서 연료 및 물자 보급, 재무장 등을 수행하게 된다. 이미 검증된 상용 기술이 적용돼 비용 효율성이 높다. 이 모든 프로젝트는 2027년 1분기에 완료될 예정이다.

이번 계약으로 한화는 필리조선소를 인수한 뒤 처음으로 미국 해군 사업을 수주하게 됐다. 한화그룹은 2024년 12월 한화필리조선소 출범 이후 생산 역량 강화와 현지 인력 확충 등을 위해 2억달러 이상을 투자해 왔다.

이번 수주를 계기로 한화그룹의 미국 내 조선·방산 사업 확대가 본격화됐다는 평가도 나온다. 미국 의회조사국이 지난 1월 발간한 ‘해군 전력구조 및 함정 건조 계획: 의회를 위한 배경과 쟁점’에 따르면, 향후 미국 해군의 신규 함정 건조 비용은 연평균 358억달러에 이를 것으로 추정됐다.

톰 앤더슨 한화디펜스USA 조선사업부문 사장은 “한화는 VARD와 협력해 미국 해군 차세대 군수지원함의 설계 과정에 참여하게 돼 자랑스럽다”며 “이번 수주는 다양한 해양 작전환경에 배치된 미군 장병들을 지원하기 위해 미국 해군이 필요로 하는 함정을 건조하는 데 있어, 한화가 보유한 세계적 수준의 조선 역량을 활용할 수 있는 중요한 발걸음”이라고 말했다.

한화디펜스USA는 미국 버지니아주 알링턴에 있는 한화에어로스페이스의 자회사다. 육·해·공 전 영역에 걸친 미국 내 방산 사업의 개발 및 이행을 담당하고 있다.

한편 이달 초 한화필리조선소는 한화에 인수된 이래 처음으로 선박을 인도한 바 있다. 필리조선소는 현재 다목적 선박(NSMV) 2척, 중형 유조선(MR급 탱커) 10척, 액화천연가스(LNG)선 2척 등의 건조 및 설계를 진행 중이다. 탱커 10척과 LNG선 2척은 한화오션의 미국 해운법인 한화 쉬핑이 발주했다. 필리조선소는 선박을 제때 인도하기 위해 인력 채용 확대 등 생산 역량을 확대하고 있다.

한화는 필리조선소의 선박 건조 역량을 키우기 위해 공격적인 증설도 추진 중이다. 약 50억달러(약 7조원)를 투입해 필리조선소의 연간 선박 건조능력을 현재 1.5척 수준에서 20척까지 끌어올릴 계획이다. 이를 위해 도크 2기와 안벽 3기를 추가 확보하고, 약 12만평 규모의 블록 생산기지를 신설할 계획이다.