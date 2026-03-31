[헤럴드경제=최원혁 기] 한강 산책로에서 단체 러닝 크루 때문에 불편을 겪었다는 한 시민의 사연이 전해져 누리꾼들 공감을 샀다.

최근 스레드에 글을 올린 A씨는 “요즘 러닝 크루 민폐 나만 화나는 거냐?”며 “어제 한강에서 싸움이 일어날 뻔했다”고 했다.

당시 A씨는 남자 친구와 함께 반려견을 데리고 산책하던 중 약 20명 규모의 러닝 크루와 마주쳤다.

A씨에 따르면 이들은 형광색 조끼를 맞춰 입고 “지나갈게요! 우측통행이요!”라고 외치며 3열로 길을 막고 산책 중인 시민들에게 달려왔다.

이들은 A씨 일행이 피할 틈도 없이 어깨를 부딪치고 지나갔다. 이에 A씨가 “길을 다 막고 뛰면 어떡하냐”고 항의하자 맨 뒤에서 달리던 한 남성이 멈춰서더니 “운동하는 사람들 안 보이냐. 눈치껏 비켜줘야지 흐름 끊기게 진짜”라고 말한 뒤 노려보고 갔다고 한다.

A씨는 “산책로를 자기들이 전세 낸 것도 아닌데 왜 일반 시민이 길을 터줘야 하냐”며 “다이어트하고 운동하는 건 본인들 사정인데 우리가 길 터주면서 박수까지 쳐줘야 하는 거냐”고 분노했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “한 줄로 달리는 것은 최소한의 매너 아니냐”, “비키라고 소리 지르는 거 불쾌하다”, “아이들한테는 욕까지 하더라”, “무리 지어 뛰어야 하는 이유는 뭐냐”, “뭔가 단단히 착각 하고 사는 사람들”, “개인의 흥미와 취미활동을 위해 공공에 피해를 주는 행위는 막아야 한다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 서울 서초구, 송파구 등 지자체에서는 ‘3~5인 이상 달리기’ 제한 현수막을 내걸고 ‘매너 있는 러닝’ 캠페인을 실시하고 있다.