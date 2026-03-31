[헤럴드경제=최원혁 기자] 국가유공자 어르신들에게 따뜻한 국밥을 무료로 제공해온 한 자영업자의 선행이 알려졌다.

최근 스레드에는 서울 노원구 상계동에서 국밥집을 운영하는 박민규(32) 씨의 글이 올라왔다.

박씨는 스레드에 올린 글에서 “매주 국가유공자 어르신들께 음식 대접을 하고 있는데 그중 한 분이 월남 참전 유공자이셨다”고 운을 뗐다.

이어 “저도 신기해서 반응을 크게 해드렸더니 그게 좋으셨는지 오늘은 주말인데도 제복을 입고 찾아오셨다”며 “자랑하고 싶으셔서 몇 년 만에 옷을 꺼내 입고 오셨대요”라고 했다. 영상 속 어르신은 쑥스러운 미소를 보였다.

동아닷컴에 따르면 박씨는 지난달부터 주민센터에 국가 유공자를 대상으로 봉사활동을 제안하고 쿠폰을 만들어 배포했다.

이 사연이 온라인에 알려지면서 박씨의 선행을 돕겠다는 시민들도 나왔다. 국밥을 10개 주문하고 음식을 받아가지 않거나 후원 계좌를 요청하거나 매출을 올려주려 가게에 방문하겠다는 이들도 있었다고 한다.

한편 가게가 있는 노원구에서 식사 봉사를 하고 있는 박씨는 오는 4월부터 도봉구까지 식사 봉사를 확대할 계획인 것으로 알려졌다.