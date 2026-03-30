생애주기·상황별 맞춤 구성..스마트폰으로도 볼 수 있어 ‘정책은 전달될 때 완성된다’ 복지 체감도 향상 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 구민 누구나 복지서비스를 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 최근 각종 복지정보를 체계적으로 정리한 종합안내서 ‘복지정보통’을 발간했다.

이 책자는 복지 정보제공을 넘어 실제 신청으로 이어질 수 있도록 지원 대상, 지원 내용, 신청 방법, 문의처 등을 함께 제공한다.

동주민센터와 각 복지시설에서는 민원 상담 시 실무형 자료로 활용할 수 있다. 앞서 추진한 구청 홈페이지 개편과 연계돼 온·오프라인을 아우르는 복지안내 체계를 구축했다는 점에서 의미를 더한다.

구는 ‘인생케어 정책’을 반영해 생애주기와 개인 상황을 중심으로 각종 복지서비스를 이 책자에 재구성했다. 이에 따라 개개인의 상황에 맞는 항목을 직관적으로 찾을 수 있다.

170여 쪽 분량으로 크게 8개 파트(인생케어 정책 소개, 생활 안정, 노령층, 임신·출산, 영유아·아동·청소년, 장애인, 청년·중장년·1인가구, 기타) 27개 세부 항목 아래 187개 복지사업에 관한 내용을 담고 있다.

또 복지서비스를 가나다순으로 정리한 목록과 분야별 사회복지시설 및 동주민센터 안내도 함께 수록했다.

서대문구청 홈페이지(분야별정보→복지→인생케어복지→서대문구 복지정보통)에서 누구나 내려받을 수 있으며 표지의 QR코드를 활용하면 스마트폰으로도 편리하게 볼 수 있다.

이성헌 구청장은 “정책은 전달될 때 비로소 완성되는 만큼 필요한 복지정보를 쉽게 찾고 활용하실 수 있도록 이 책자를 펴냈으며, 앞으로도 구민 복지 체감도 향상을 위해 생활 밀착형 복지안내 체계를 지속해서 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

서대문구는 앞으로도 구민 삶 전반을 아우르는 복지서비스를 체계적으로 제공하며 ‘필요할 때 바로 찾고 이용할 수 있는 복지’ 실현에 더욱 매진한다는 목표다.