27일 중동고 실내체육관서 장학증서 수여식…장학생·후원자 함께 뜻깊은 시간 202명에 총 3억7200만 원 전달…배움과 재능, 지역사회 기여 잇는 장학사업 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 지난 27일 중동고등학교 실내체육관에서 ‘2026년 상반기 강남구 장학증서 수여식’을 열고 장학생 202명에게 총 3억7200만 원의 장학금을 전달했다.

이날 수여식은 장학생과 후원자, 관계자들이 한자리에 모여 학생들의 꿈과 도전을 함께 응원하는 자리로 마련됐다. 현장에서는 장학증서 수여와 함께 특별 강연과 소통 프로그램도 진행돼 강남형 장학사업의 의미를 더했다.

강남형 장학사업은 소득 기준 중심 지원을 넘어 학업, 예술, 체육, 과학, 기능 등 다양한 분야의 재능을 가진 학생을 발굴·지원하는 강남구의 대표 교육정책이다.

특히 올해는 장학금 재원 전액을 외부 기탁과 민간 후원으로 마련해 지역사회가 미래 인재를 함께 키워내는 장학사업으로 자리매김하고 있다는 점에서 의미를 더한다.

또, 장학생은 지역사회에 재능기부로 다시 참여하는 선순환 구조를 지향한다.

조성명 강남구청장은 “강남형 장학사업은 학생 개인의 성장을 넘어 지역사회의 미래를 함께 키우는 투자”라며 “더 많은 학생이 꿈을 펼치고, 다시 지역사회에 기여하는 선순환 장학모델로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.