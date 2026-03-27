갤럭시 S26 울트라로 콘서트 촬영 삼성 소셜 미디어 채널에 공유

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 BTS의 월드투어 ‘ARIRANG’ 콘서트 현장을 갤럭시 S26 울트라로 촬영해 전 세계인들에게 공유한다.

삼성전자는 27일 하이브와 글로벌 파트너십을 맺고, 전 세계에서 펼쳐지는 BTS의 컴백 콘서트에서 협업하기로 했다.

갤럭시 S26 울트라로 촬영한 콘서트 영상을 삼성 소셜 미디어 채널에 공유해 전 세계인들에게 생생하게 전달할 계획이다.

삼성전자는 하이브가 콘서트 개최 도시에서 진행하는 참여 프로젝트 ‘BTS THE CITY’에도 참여해 다양한 갤럭시 체험 이벤트도 제공한다.

한국에서는 다음달 19일까지 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’ 이 진행된다. 서울의 도심 곳곳을 방문해 인증 스탬프를 받으면 소정의 기념품을 제공한다. 인증 장소에는 ‘삼성 강남’도 포함됐다.

‘삼성 강남’을 방문한 팬들은 QR 인증과 더불어 갤럭시 S26 시리즈에 적용된 AI 기반 ‘크리에이티브 스튜디오’로 셀프 스티커 만들기 체험도 할 수 있다. 체험에 참여하면 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’ 한정판 MD가 주어진다.

최승은 삼성전자 MX사업부 마케팅센터장 부사장은 “삼성전자는 기술이 사람들의 일상 속 경험을 더욱 풍부하게 만든다고 믿는다”며 “이번 협업을 통해 갤럭시는 아티스트와 팬을 잇는 연결의 매개체로서 공연의 순간을 의미 있게 경험하고, 감동을 오래 간직하고 공유할 수 있도록 지원할 것”이라고 강조했다.

이재상 하이브 대표는 “팬들은 언제나 우리의 음악과 여정을 함께 만들어가는 가장 중요한 존재”라며, “삼성전자와 협업을 통해 팬들이 공연을 더욱 생생하게 경험하고, 기억할 수 있기를 기대한다 ”고 말했다.

한편, BTS 월드투어 ‘ ARIRANG’은 4월 고양을 시작으로 6월 부산, 7월 런던 등 2027년까지 전 세계 주요 도시에서 개최될 예정이다.