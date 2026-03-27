부상 입고 전역한 청년 군인에 주택 지원 서울시, 서해수호 55용사 추모 공간 운영 “부상제대군인 지원과 예우 강화할 것”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장은 27일 오전 제11회 서해수호의 날을 맞아 강동구 소재 청년부상제대군인 전용 ‘위국헌신청년주택’에서 입주자들과 간담회를 갖고 부상제대군인의 사회 활동에 필요한 지원과 예우를 강화할 것을 약속했다.

‘위국헌신청년주택’은 국가를 위해 헌신하다 부상을 입고 전역한 청년 제대군인의 주거 안정을 지원하기 위해 공급된 공공임대주택이다. 시세 대비 저렴한 임대료로 제공되고 있다.

오 시장은 “지난 2022년 문을 연 ‘청년부상제대군인 상담센터’가 연간 800여 건의 의료, 법률, 취·창업 상담, 국가보훈대상자 등록 등 청년들에게 실질적인 도움을 주고 있어 보람을 느낀다”며 “국가를 위해 헌신한 장병에 대한 예우는 당연한 책무인 만큼 부상제대군인이 안정적으로 사회에 복귀하고 일상을 누릴 수 있도록 필요한 지원을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

서울시는 2022년 전국 최초로 군 복무 중 부상을 입고 제대한 청년의 사회복귀와 합당한 예우·보상을 돕는 ‘청년부상제대군인 상담센터’를 운영 중이다.

앞서 오 시장은 이날 오전 서울시청 서울갤러리 내에 조성된 ‘서해수호 55용사 추모공간’을 방문해 국가를 위해 산화한 장병들을 추모하고 ‘조국을 위한 희생과 헌신, 추모와 배려, 말보다 행동’이라고 남겼다.

서울시는 서해수호 55용사를 기리기 위해 ‘군인이면서 누군가의 자식인 서해수호 55용사를 기억합니다’라는 글귀를 담아 서울도서관 꿈새김판을 새단장하고 서울갤러리 중앙무대 스크린에 희생 장병의 이름과 얼굴을 담은 이미지 전시, 제2연평해전·천안함 피격 사건·연평도 포격전 참전용사 인터뷰 영상을 상시 상영한다.

서해수호 55용사 추모 공간은 오는 29일 18시까지 운영되며 추모를 원하는 시민 누구나 방문할 수 있다.