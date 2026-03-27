DX부문 ‘2026 상생협력 DAY’ 개최 김영재 대덕전자 대표 “AI 시대에는 변화가 살길” 노태문 “협력사와 ‘전략적 동반자로 혁신할 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 협력사들과 함께 인공지능(AI) 시대 대응을 위한 동반성장 의지를 다졌다.

삼성전자는 27일 경기도 성남시 더블트리 바이 힐튼 서울 판교에서 디바이스경험(DX) 부문 협력회사와 ‘2026년 상생협력 DAY’를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 협력회사 협의회(협성회) 회장인 김영재 대덕전자 대표를 비롯해 90여개 협력사 대표와 노태문 삼성전자 대표이사 사장 등 120여명이 참석했다.

2012년부터 이어진 상생협력 DAY는 삼성전자와 협력사가 소통하며 동반성장 의지를 다지는 행사다. 올해 행사에서는 우수 협력회사 시상과 함께 경영진-협력사 간 교류, AI 트렌드 특강 등이 진행됐다.

김영재 협성회 회장은 “AI 혁명의 시대에는 변화만이 살 길”이라며 “원팀(One Team) 파트너십을 통해 위기를 극복하고 지속적인 상생 발전을 이뤄가야 한다”고 강조했다.

이어 “상생 경영의 결실이 2·3차 협력회사로 이어지도록 힘쓰자”며 상생문화 확산도 당부했다.

노태문 사장도 “협력사와 함께 혁신해 고객에게 최상의 AI 경험을 제공하기 위해 노력하겠다”며 “미래 산업의 청사진을 공동 설계하는 ‘전략적 동반자’로 도약해 한계 없는 혁신으로 위대한 성과를 이뤄내자”고 밝혔다.

아울러 제조·품질 프로세스의 AI 전환과 스마트팩토리 구축 필요성을 강조하며 전폭적인 지원을 약속했다.

이날 삼성전자는 기술·품질·생산 혁신, ESG 등에서 성과를 낸 협력사 20곳을 시상했다. 혁신 부문에서는 14개사가, ESG 부문에서는 6개사가 각각 수상의 영예를 안았다.

특히 전자기기 인터페이스 솔루션 기업 에스제이아이는 ‘AI 끓음 감지 센서’를 상용화해 최우수상을 받았다. 해당 기술은 사용자의 조리 환경을 분석해 인덕션 화력을 자동 조절하는 기능으로, 삼성전자 ‘인피니트 AI 인덕션’ 양산에 기여했다.

삼성전자는 협력사 경쟁력 강화를 위해 자금·기술·인력 중심의 지원도 지속하고 있다.

상생펀드 및 ESG 펀드를 통한 금융 지원, 특허 무상 개방 및 공동 기술개발, 채용박람회와 아카데미 운영 등 다각적인 프로그램을 운영 중이다.

특히 2024년부터는 삼성디스플레이와 함께 1조원 규모 ESG 펀드를 조성해 협력사의 친환경 투자도 지원하고 있다.

이같은 노력에 힘입어 삼성전자는 동반성장위원회가 선정하는 ‘동반성장지수 평가’에서 국내 기업 최초로 14년 연속 최우수 등급을 기록했다.

삼성전자는 ‘함께가요 미래로! Enabling People’이라는 CSR 비전 아래 청소년 교육과 상생협력 프로그램도 병행하고 있다.